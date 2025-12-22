Indore Gold Silver Rate: चांदी की कीमतें पिछले सारे रिकार्ड तोड़ती हुई ऊंचाई पर पहुंची

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चांदी की कीमतें पिछले सारे रिकार्ड तोड़ती हुई ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि ईरान और इज़राइल के बीच फिर से दुश्मनी शुरू होने की चिंताओं के साथ-साथ अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष की वजह से सेफ हेवन की मांग बढ़ गई है। इस वजह से सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार को कामेक्स पर चांदी वायदा उछलकर 206 सेंट उछलकर रिकार्ड स्तर 69.08 डालर प्रति औंस और सोना वायदा 70 डालर उछलकर 4408 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसका असर भारतीय बाजारों के हाजिर बाजारों में देखा गया।

इंदौर में चांदी चौरसा नकद में 6800 रुपये बढ़कर पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए दो लाख के पार 203800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना केडबरी भी पिछले सारे रिकार्ड तोड़ता हुआ 1700 रुपये उछलकर 135000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। डालर के कमजोर होने से सोने की तेजी को बढ़ावा मिला है।

पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी डालर इंडेक्स कमजोर हुआ है जिससे सोना और चांदी की कीमतों को भी सपोर्ट मिला है और इंदौर में सोना और चांदी आल टाइम हाई पर है। ज्वेलर्स का कहना है कि हेवन मांग को सप्ताहांत की उन रिपोर्टों से बढ़ावा मिला कि इज़राइल ईरान पर फिर से हमला करने के बारे में अमेरिका को जानकारी देने की योजना बना रहा है। इस चिंता के बीच कि तेहरान अपने परमाणु प्रयासों को जारी रखे हुए है। दोनों ने 2025 की शुरुआत में हमलों की एक श्रृंखला का आदान-प्रदान किया था, जिसका समापन अमेरिका द्वारा तेहरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करने और देश पर इज़राइल के साथ युद्धविराम के लिए दबाव डालने के साथ हुआ।