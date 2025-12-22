Indore Gold Silver Rate: चांदी की कीमतें पिछले सारे रिकार्ड तोड़ती हुई ऊंचाई पर पहुंची

मेरी खबरें
    By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 06:49:55 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 06:54:36 PM (IST)
    इंदौर में सोने और चांदी के दाम।

    1. बाजार भाव सोना-चांदीभू-राजनितिक तनाव से सेफ हेवन की डिमांड बढ़ी
    2. चांदी 6800 रु. बढ़कर दो लाख के पार पहुंची, सोना भी ऑल टाइम हाई
    3. सोना केडबरी भी पिछले सारे रिकार्ड तोड़ता हुआ 1700 रुपये उछला है

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। चांदी की कीमतें पिछले सारे रिकार्ड तोड़ती हुई ऊंचाई पर पहुंच गईं, क्योंकि ईरान और इज़राइल के बीच फिर से दुश्मनी शुरू होने की चिंताओं के साथ-साथ अमेरिका-वेनेजुएला संघर्ष की वजह से सेफ हेवन की मांग बढ़ गई है। इस वजह से सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार को कामेक्स पर चांदी वायदा उछलकर 206 सेंट उछलकर रिकार्ड स्तर 69.08 डालर प्रति औंस और सोना वायदा 70 डालर उछलकर 4408 डालर प्रति औंस पर कारोबार करता देखा गया। इसका असर भारतीय बाजारों के हाजिर बाजारों में देखा गया।

    इंदौर में चांदी चौरसा नकद में 6800 रुपये बढ़कर पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए दो लाख के पार 203800 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं सोना केडबरी भी पिछले सारे रिकार्ड तोड़ता हुआ 1700 रुपये उछलकर 135000 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गया। डालर के कमजोर होने से सोने की तेजी को बढ़ावा मिला है।


    पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी डालर इंडेक्स कमजोर हुआ है जिससे सोना और चांदी की कीमतों को भी सपोर्ट मिला है और इंदौर में सोना और चांदी आल टाइम हाई पर है। ज्वेलर्स का कहना है कि हेवन मांग को सप्ताहांत की उन रिपोर्टों से बढ़ावा मिला कि इज़राइल ईरान पर फिर से हमला करने के बारे में अमेरिका को जानकारी देने की योजना बना रहा है।

    इस चिंता के बीच कि तेहरान अपने परमाणु प्रयासों को जारी रखे हुए है। दोनों ने 2025 की शुरुआत में हमलों की एक श्रृंखला का आदान-प्रदान किया था, जिसका समापन अमेरिका द्वारा तेहरान की परमाणु सुविधाओं पर बमबारी करने और देश पर इज़राइल के साथ युद्धविराम के लिए दबाव डालने के साथ हुआ।

    इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिसंबर के अंत में अमेरिका में मिलने वाले हैं, जहां पूर्व से ईरान के खिलाफ और कार्रवाई के लिए दबाव डालने की उम्मीद है।

    वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितता को बढ़ाते हुए, सप्ताहांत की रिपोर्टों में कहा गया है कि वाशिंगटन और काराकास के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका वेनेजुएला के तट से एक तीसरे टैंकर को जब्त करने की तैयारी कर रहा है।

    इस वजह से बुलियन मार्केट पर निवेशकों का रुझान बढ़ने के कारण कीमतों में तेजी बनी हुई है। वहीं प्लैटिनम की कीमतों में 4.6 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई, जिससे यह 2008 के बाद पहली बार 2,000 डालर प्रति औंस के स्तर को पार कर 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।

    कामेक्स वायदा पर सोना वायदा बढ़कर 4408 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 4419 डालर और नीचे में 4334 डालर प्रति औंस और चांदी 69.08 डालर तक जाने के बाद ऊपर में 69.44 डालर और नीचे में 66.86 डालर प्रति औंस पर कारोबार करती देखी गई।

    इंदौर के बंद भाव

    • इंदौर में सोना केडबरी रवा नकद में 135000 सोना (आरटीजीएस) 137300, सोना 22 कैरेट 122000 रुपये प्रति दस ग्राम (जीएसटी अतिरिक्त) रहा।

    • शनिवार को सोना 133300 रुपये पर बंद हुआ। चांदी चौरसा 203800, चांदी आरटीजीएस 210000 चांदी टंच 204000 रुपये प्रति किलो और चांदी सिक्का 2100 रु. प्रति नग बिका। शुक्रवार को चांदी 197000 रु. पर बंद हुई थी।

