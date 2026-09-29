उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में मौतों पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त, सरकार को दो सप्ताह में डॉक्टर-नर्सिंग यूनिट लगाने के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर : उज्जैन के सेवाधाम आश्रम में रह रहे एक हजार से ज्यादा दिव्यांग और मानसिक रूप से बीमार लोगों को लेकर सोमवार को हाईकोर्ट का आदेश आ गया। कोर्ट ने कहा कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग से आने वाले इन लोगों को लगातार चिकित्सा निगरानी और उपचार की आवश्यकता है।

राज्य शासन की भी इनके प्रति जिम्मेदारी है। शासन सेवाधाम आश्रम में कम से कम एक डॉक्टर और नर्सिंग केयर यूनिट स्थापित करे। कोर्ट ने इसके लिए शासन को दो सप्ताह का समय देते हुए 21 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है।