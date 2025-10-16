मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में दो छात्रों ने परीक्षा कैंसल करवाने के लिए कॉलेज प्रिंसिपल के निधन की फैला दी अफवाह, उनके घर पहुंच गया स्टाफ

    इंदौर के शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में दो छात्रों ने परीक्षा कैंसल करवाने के लिए प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर फैला दी। कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ उनके घर पहुंच गए, लेकिन जांच में अफवाह का पता चला। भवरकुआं पुलिस ने मयंक कछावा और हिमांशु जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 16 Oct 2025 11:09:12 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 16 Oct 2025 11:15:01 AM (IST)
    इंदौर में दो छात्रों ने परीक्षा कैंसल करवाने के लिए कॉलेज प्रिंसिपल के निधन की फैला दी अफवाह, उनके घर पहुंच गया स्टाफ
    इंदौर का होलकर साइंस कॉलेज। फाइल फोटो

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। 134 साल पुराने प्रतिष्ठित शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में छात्रों ने परीक्षा स्थगित करवाने के लिए प्राचार्य अनामिका जैन की मौत की झूठी खबर फैला दी। कॉलेज प्रबंधन, कर्मचारी, स्टाफ प्राचार्य के घर पहुंच गया। जांच हुई तो पता चला कॉलेज में सीसीई की ऑनलाइन परीक्षा है और उसको निरस्त करवाने के किए इस तरह से संदेश वायरल किए गए हैं। भवरकुआं पुलिस ने बुधवार देर रात इस मामले में कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र मयंक कछावा और हिमांशु जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।

    परीक्षा कैंसल करवाने के लिए प्रिंसीपल के निधन की झूठी अफवाह फैलाने का मामला शहर के सबसे प्रतिष्ठित शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय में सामने आने के बाद विद्यार्थी हैरान हैं। परीक्षा से बचने के लिए दो छात्र इस हद तक पहुंच गए कि मौत की झूठी खबर फैला दी। पुलिस के साथ अब कॉलेज प्रबंधन भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है।


    जानकारी के मुताबिक दोनों छात्रों ने परीक्षा कैंसल करवाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। सोशल मीडिया पर यह सूचना मिलते ही कॉलेज का स्टाफ और शिक्षक चौक गए। वे सभी प्राचार्य के घर पहुंच गए। इसके साथ ही विद्या‍र्थी भी इस सूचना को लेकर शोक में डूब गए थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.