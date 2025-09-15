Indore Road Accident: नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने इंदौर में मचाया कहर... 10 मिनट में 15 लोगों को रौंदा, 2 की मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सोमवार की शाम कालानी नगर से बड़ा गणपति चौराहे तक दो किलोमीटर तक एक ट्रक काल बनकर दौड़ा। महज 10 मिनट में ट्रक चालक ने 15 से अधिक लोगों को रौंद डाला, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई।

ट्रक चालक नशे में धुत होकर एयरपोर्ट की ओर से नो एंट्री तोड़ते हुए शहर में घुसा। जिस वीआईपी रोड पर रात 11 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है, वहां शाम साढ़े सात बजे उसने मौत का तांडव मचाया।

पुलिस से बचने के लिए बढ़ाई रफ्तार कालानी नगर चौराहे पर तैनात पुलिसकर्मियों ने जब ट्रक को रोका, तो चालक ने बचने के लिए रफ्तार बढ़ा दी। देखते ही देखते ट्रक बेकाबू हो गया और शिक्षक नगर से बड़ा गणपति चौराहे तक कई लोगों को रौंद दिया। इसमें दो साल का मासूम संविद और एरोड्रम क्षेत्र निवासी 50 वर्षीय लक्ष्मीकांत सोनी भी शामिल थे। 20 से अधिक वाहन चपेट में डेढ़ किलोमीटर तक ट्रक ने कार, दोपहिया, ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा सहित करीब 20 वाहनों को टक्कर मारी। ट्रक के पहियों में करीब 600 मीटर तक एक बाइक फंसी रही। बड़ा गणपति चौराहे पर वाहन में स्पार्किंग होने से ट्रक में आग भी लग गई। हादसे का दृश्य इतना भयावह था कि जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप उठी।