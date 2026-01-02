इंदौर में पानी नहीं, जहर बांटा...राहुल गांधी का हमला, भाजपा नेताओं को बताया घमंडी
इंदौर में सीवर मिला पानी सप्लाई होने से लोगों की जान खतरे में पड़ी, लेकिन प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई नहीं की। शिकायतों के बावजूद लापरवाही जारी रही। ...और पढ़ें
Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 01:53:15 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 02:29:35 PM (IST)
राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी के मामले में भाजपा पर हमला बोला है। (फाइल फोटो)
HighLights
- गंदे पानी की शिकायतों पर प्रशासन ने अनदेखी की
- सीवर मिला पानी पीने से लोगों की जान जोखिम
- सप्लाई समय रहते बंद नहीं की गई
इंदौर, डिजिटल डेस्क। भागीरथपुरा में गंदे पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 15 हो गई है। गुरुवार को 338 नए मरीज मिले हैं, जिनमें 32 आईसीयू में गंभीर अवस्था में हैं। इस मामले में कांग्रेस सांसद व लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंदौर में आम आदमी को पानी नहीं जहर बांटा गया है। प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सो रहा है।
मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर टिप्पणी करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि घर-घर परेशानी है। गरीब पीड़ा में है, लेकिन बीजेपी के नेता घमंड में चूर हैं।
राहुल गांधी ने ट्वीट कर बोला हमला
- उन्होंने लिखा कि इंदौर में पानी नहीं, जहर बंटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। घर-घर मातम है, गरीब बेबस हैं और ऊपर से BJP नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है, उन्हें सांत्वना चाहिए थी; सरकार ने घमंड परोस दिया। लोगों ने बार-बार गंदे, बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई?
सीवर पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये ‘फोकट’ सवाल नहीं है। ये जवाबदेही की मांग है। साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है। इस अधिकार की हत्या के लिए BJP का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है।
मध्यप्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौतें, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्चों की जान लेने वाले चूहे और अब सीवर मिला पानी पीकर मौतें। जब-जब गरीब मरते हैं, मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं।
नगर निगम के बाहर यूथ कॉग्रेस का प्रदर्शन
इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत का मामला मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान के बाद से तूल पकड़ता दिख रहा है। आज शुक्रवार को यूथ कांग्रेस ने इंदौर में नगर निगम के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है।