    Indore Jhanki 2025: इंदौर में अनंत चतुर्दशी शाम 6 बजे निकलेंगी झांकियां, ये रूट रहेंगे डायवर्ट

    इंदौर में अनंत चतुर्दशी पर झांकियों का जुलूस निकलेगा, जिसके कारण कई मार्ग बंद रहेंगे। शहरवासियों को परेशानी से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना होगा। जुलूस के दौरान वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 05 Sep 2025 01:59:19 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 05 Sep 2025 02:05:08 PM (IST)
    Indore Jhanki 2025: इंदौर में अनंत चतुर्दशी शाम 6 बजे निकलेंगी झांकियां, ये रूट रहेंगे डायवर्ट
    इंदौर में निकलेंगी झिलमिल झांकियां।

    1. चिकमंगलूर चौराहा, जेल रोड, एमजी रोड से होते हुए राजवाड़ा तक जुलूस निकलेगा।
    2. भागीरथपुरा से भंडारी ब्रिज तिराहा और रीगल तिराहे से शास्त्री ब्रिज तक बंद रहेगा रास्ता।
    3. मरीमाता से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड की ओर जाने वाले यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में हर वर्ष की तरह शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह निकलेगा। विभिन्न क्षेत्रों से गणेशजी की झांकियां डीआरपी लाइन चौराहे पर एकत्र होंगी। इसके बाद चल समारोह शुरू होगा। झांकियां चिकमंगलूर चौराहा, जेल रोड, एमजी रोड, फ्रूट मार्केट, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंह बाजार, क्लाथ मार्केट, खजूरी बाजार, राजवाड़ा से मृगनयनी, नगर निगम होते हुए अपने स्थानों पर जाएंगी। चल समारोह शाम लगभग छह बजे शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। इस दौरान वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी।

    इस तरह रहेगी यातायात व्यवस्था

    • भागीरथपुरा से भंडारी ब्रिज तिराहा की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन नहीं जा सकेंगे।

    • रीगल तिराहे से शास्त्री ब्रिज, मृगनयनी की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन नहीं जा सकेंगे।

    • सैफी चौराहे से संजय सेतु, नंदलालपुरा की ओर जाने वाले मार्ग पर आम वाहन नहीं जा सकेंगे।

    • नगर निगम चौराहे से मृगनयनी चौराहे व चिकमंगलूर चौराहे की ओर जाने वाले मार्ग पर वाहन नहीं जा सकेंगे।

    • राजकुमार ब्रिज से डीआरपी चौराहा की ओर जाने वाले मार्ग पर आम वाहन नहीं जा सकेंगे।

    • पूरे चल समारोह मार्ग में अन्य सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा। रामबाग, महेश जोशी टी, सुभाष चौक पानी की टंकी से एसीपी कार्यालय, मल्हारगंज, बड़वाली चौकी, इतवारिया बाजार, सब्जी मंडी से दरगाह चौराहा से मच्छी बाजार, पंढरीनाथ थाना, गौतमपुरा, कबूतरखाना चौकी से किसी भी प्रकार के वाहन चल समारोह मार्ग की ओर नहीं जा सकेंगे।

