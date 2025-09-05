Indore Jhanki 2025: इंदौर में अनंत चतुर्दशी शाम 6 बजे निकलेंगी झांकियां, ये रूट रहेंगे डायवर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में हर वर्ष की तरह शनिवार को अनंत चतुर्दशी पर चल समारोह निकलेगा। विभिन्न क्षेत्रों से गणेशजी की झांकियां डीआरपी लाइन चौराहे पर एकत्र होंगी। इसके बाद चल समारोह शुरू होगा। झांकियां चिकमंगलूर चौराहा, जेल रोड, एमजी रोड, फ्रूट मार्केट, नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, नृसिंह बाजार, क्लाथ मार्केट, खजूरी बाजार, राजवाड़ा से मृगनयनी, नगर निगम होते हुए अपने स्थानों पर जाएंगी। चल समारोह शाम लगभग छह बजे शुरू होगा, जो देर रात तक चलेगा। इस दौरान वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं रहेगी।