Indore लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई... आजादनगर थाने में सब इंस्पेक्टर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते दबोचा
MP Crime: आजादनगर थाने के सब इंस्पेक्टर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर ने हत्या के मामले में आरोपी पक्ष की मदद के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे जिसके बाद पहली किस्त के एक लाख रुपए के साथ लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा।
Publish Date: Mon, 15 Sep 2025 02:36:59 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Sep 2025 02:36:59 PM (IST)
सब इंस्पेक्टर एक लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया।
HighLights
- सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत को एक लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ाया
- हत्या के मामले में आरोपी पक्ष की मदद के लिए मांगे थे दो लाख रुपए
- पहली किस्त के एक लाख रुपए के साथ लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा
नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आजादनगर थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र राजपूत को पकड़ा है। आजादनगर थाने के सब इंस्पेक्टर को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर ने हत्या के मामले में आरोपी पक्ष की मदद के लिए 2 लाख रुपए मांगे थे जिसके बाद पहली किस्त के एक लाख रुपए के साथ लोकायुक्त की टीम ने उसे धर दबोचा।
खबर अपडेट की जा रही है...