    इंदौर में बढ़े मेट्रो रेल के कदम, सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक 5 किमी की रफ्तार से दौड़ी

    Indore Metro Rail: इंदौर में मेट्रो रेल का विस्तार हो रहा है। सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक मेट्रो ट्रेन चली। 31 मई को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। यह मध्य प्रदेश की पहली मेट्रो है। स्टेशन निर्माण जारी, जल्द ही रोबोट चौराहे तक इसका विस्तार होगा।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 12:46:57 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 12:49:24 PM (IST)
    इंदौर मेट्रो की फाइल फोटो।

    HighLights

    1. मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर में 5.9 किमी के हिस्से में ही चल रही है।
    2. इंदौर मेट्रो रेल के स्टेशनों पर अभी काम जारी है।
    3. वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं मेट्रो स्टेशन के नाम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में मेट्रो के कदम और आगे बढ़ गए हैं। शुक्रवार सुबह ट्रेन सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक वायडक्ट पर 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। अभी तक मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर में 5.9 किमी के हिस्से में ही चल रही है। ट्रेन को जल्द ही गांधी नगर से रोबोट चौराहे तक चलाने के लिए काम चल रहा है।

    इंदौर मेट्रो रेल के स्टेशनों पर अभी काम जारी है। इसे भी जल्द पूरा करने की तैयारी चल रही है। आज सुबह मेट्रो के सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 से आईएसबीटी तक इसे चलाया गया। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर में मेट्रो रेल के पहले चरण का उद्घाटन किया था। यह मध्य प्रदेश के पहली मेट्रो है।

    शुरुआती दिनों में शहरवासियों के लिए मेट्रो में फ्री सफर की सुविधा दी गई थी। इसके बाद हर हफ्ते इसका किराया बढ़ाया गया। मेट्रो रेल रूट पर पांच सुपर प्रायोरिटी स्टेशनों के नाम वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं, जिनमें एक स्टेशन का नाम 'सिंदूर' है। यह भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है।

