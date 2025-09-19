इंदौर में बढ़े मेट्रो रेल के कदम, सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक 5 किमी की रफ्तार से दौड़ी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में मेट्रो के कदम और आगे बढ़ गए हैं। शुक्रवार सुबह ट्रेन सुपर कॉरिडोर से एमआर 10 आईएसबीटी तक वायडक्ट पर 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। अभी तक मेट्रो रेल सुपर कॉरिडोर में 5.9 किमी के हिस्से में ही चल रही है। ट्रेन को जल्द ही गांधी नगर से रोबोट चौराहे तक चलाने के लिए काम चल रहा है।

इंदौर मेट्रो रेल के स्टेशनों पर अभी काम जारी है। इसे भी जल्द पूरा करने की तैयारी चल रही है। आज सुबह मेट्रो के सुपर कॉरिडोर स्टेशन 3 से आईएसबीटी तक इसे चलाया गया। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंदौर में मेट्रो रेल के पहले चरण का उद्घाटन किया था। यह मध्य प्रदेश के पहली मेट्रो है।