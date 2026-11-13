महाकाल मंदिर में इंदौर के विधायक के बेटे ने बनाई रील, सुरक्षा एजेंसी पर लगा पांच लाख का जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में इंदौर विधायक के बेटे द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने का मामला समाने आया है। वीडियो बहुप्रसारित होने के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रही कोर कंपनी पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना एक सप्ताह पुरानी बताई जा रही है।

इंदौर के भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के पुत्र रुद्राक्ष शुक्ला ने महाकाल दर्शन करने आने पर मंदिर के बाहर से चांदी द्वार तक रील बनाई। इस दौरान कर्मचारी रुद्राक्ष को प्रोटोकाल से दर्शन कराने तथा उनकी आवभगत में लगे रहे। किसी ने भी उन्हें प्रतिबंधित क्षेत्र में रील बनाने से नहीं रोका। इंटरनेट मीडिया पर दर्शन की रील बहु प्रसारित होने के बाद घटना की जानकारी मिली।