नीरज व्यास, नईदुनिया, इंदौर। महाराजा तुकोजीराव होलकर महिला चिकित्सालय (एमटीएच अस्पताल) में प्रसूति के दौरान कथित लापरवाही का मामल सामने आया है। आरोप है कि प्रसूति कराने वाले डाक्टरों और अस्पताल के अन्य स्टाफ की लापरवाही से बच्ची के मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची, जिससे उसका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हुआ है।

सीएम हेल्पलाइन से लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक शिकायत करने के बाद भी न्याय नहीं मिलने पर स्वजन ने अब सोशल मीडिया का सहारा लिया है। वे अलग-अलग मंचों पर 'जस्टिस फार दिविषा' नाम से अभियान चला रहे हैं। इस अभियान को अब तक एक करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं।

यह है पूरा मामला मांगलिया के ग्राम गारी पिपलिया निवासी दिनेश मंगरोलिया की पत्नी पूजा मंगरोलिया को 19 मई 2025 को प्रसव के लिए एमटीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वजन का आरोप है कि 14-15 घंटे तक प्रसव पीड़ा के बाद प्रसूति के दौरान मौजूद डाक्टरों और अस्पताल स्टाफ ने उनकी आपरेशन करने की मांग पर ध्यान नहीं दिया। प्रसव के दौरान वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का अनुचित इस्तेमाल किया गया। इससे नवजात दिविषा (शर्लिन) को जन्म के समय आक्सीजन की भारी कमी हुई और उसके मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची। स्वजन के अनुसार, इसके चलते मासूम एचआइई ग्रेड-2 और इनसेफ्लोमाल्सिय जैसी गंभीर दिमागी बीमारियों से ग्रस्त हो गई। वर्तमान में उसे लगातार दौरे पड़ने और शरीर में अकड़न की गंभीर समस्या बनी हुई है।