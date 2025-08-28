मेरी खबरें
    इंदौर में 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां नियमित कर दीं, विकास शुल्क जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं

    इंदौर नगर निगम ने 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों को नियमित किया है, लेकिन विकास शुल्क वसूलने का कोई सिस्टम नहीं है। अधिकांश कॉलोनियों में पहले से ही सुविधाएं उपलब्ध हैं और निर्माण हो चुका है, जिससे रहवासी विकास शुल्क जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। निगम अब रहवासियों को समझाने और विकास शुल्क जमा कराने के लिए सिस्टम बनाने की योजना बना रहा है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 11:22:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 11:36:28 AM (IST)
    इंदौर में 150 से ज्यादा अवैध कॉलोनियां नियमित कर दीं, विकास शुल्क जमा कराने की कोई व्यवस्था नहीं
    इंदौर में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मुहिम करीब ढाई वर्ष पहले शुरू हुई थी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. ज्यादातर कॉलोनियों में नर्मदा लाइन, बिजली के खंभे और सड़क पहले से हैं।
    2. निगम का तर्क, विकास शुल्क जमा करने से रहवासियों को मिलेंगे कई फायदे।
    3. विकास शुल्क जमा कराने के लिए इंदौर नगर निगम बनाएगा नया सिस्टम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर नगर निगम शहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित तो कर रहा है, लेकिन इन कॉलोनियों के रहवासियों से विकास शुल्क वसूलने का उसके पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हालत यह है कि निगम अब तक 150 से ज्यादा कॉलोनियों को नियमित कर चुका है, लेकिन विकास शुल्क किसी भी कॉलोनी का जमा नहीं हुआ। दरअसल जिन कॉलोनियों को नियमित किया गया है, उनमें से ज्यादातर पहले से विकसित हैं। उनमें बिजली, पानी और सड़क की सुविधा उपलब्ध है।

    ज्यादातर भूखंडों पर बगैर नक्शा पास कराए निर्माण भी हो चुका है। सवाल उठ रहा है कि ऐसी स्थिति में रहवासी विकास शुल्क क्यों जमा कराएंगे जबकि उनकी कॉलोनी में कोई विकास होना ही नहीं है। नगर निगम का कहना है कि कॉलोनी नियमित होने और विकास शुल्क जमा कराने के बाद रहवासी नक्शा पास कर वैध तरीके से निर्माण कर सकेंगे, लेकिन जो पहले से निर्मित हैं, उनका क्या होगा, इस बारे में निगम मौन है।

    तीन चरणों में 150 कॉलोनियां हुई नियमित

    शहर की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की मुहिम करीब ढाई वर्ष पहले शुरू हुई थी। नगर निगम अब तक तीन चरणों में 150 से अधिक कॉलोनियों को नियमित कर चुका है। कॉलोनियों को नियमित करने के एवज में रहवासियों को एक निश्चित विकास शुल्क नगर निगम में जमा कराना था। यह राशि पांच रुपये वर्गफीट से लेकर 150 रुपये वर्गफीट तक है। इस राशि को जमा कराने के लिए कोई सिस्टम ही नगर निगम ने नहीं बनाया।

    naidunia_image

    कॉलोनी नियमित करते हुए बताया गया था कि इसके बाद नक्शे पास हो सकेंगे, निर्माण के लिए बैंकों से ऋण मिल सकेगा, लेकिन समस्या यह है कि नियमित हुई ज्यादातर कॉलोनियों में पहले ही से मकान बने हुए हैं। इतना ही नहीं, इन कॉलोनियों में सड़क, पानी और बिजली की सुविधा भी पहले से उपलब्ध है।

    कुल मिलाकर देखें तो ये कालोनियां पहले से विकसित हैं। इन्हें अतिरिक्त विकास की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे में इन कॉलोनियों के रहवासी निगम में विकास शुल्क क्यों जमा कराएंगे, इसका कोई जवाब निगम के पास नहीं है। अवैध से नियमित की गई किसी भी कॉलोनी के शत-प्रतिशत रहवासियों ने अब तक निगम में विकास शुल्क जमा नहीं कराया है।

    naidunia_image

    समझाने का प्रयास करेंगे

    कॉलोनियों से विकास शुल्क जमा हो जाए, इसके लिए सिस्टम बनाएंगे। एक तय समय सीमा में विकास शुल्क जमा नहीं होने की स्थिति में कॉलोनी को नियमित करने के निर्णय पर पुनर्विचार का प्रस्ताव भी करेंगे। रहवासियों को यह बात समझाने का प्रयास करेंगे कि विकास शुल्क जमा करने का फायदा उन्हीं को मिलेगा। - राजेश उदावत, कॉलोनी सेल प्रभारी, नगर निगम इंदौर

