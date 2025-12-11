इंदौर नगर निगम ढोल-ताशे बजाकर और पीले चावल देकर डिफाल्टर को दे रहा भुगतान के लिए निमंत्रण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। वर्ष की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत 13 दिसंबर को आयोजित होगी। नगर निगम ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। नगर निगम के राजस्व विभाग के कर्मचारी बकायादारों के यहां पहुंचकर उन्हें पीले चावल देकर, ढोल-ताशे बजाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर बकाया करों के भुगतान के लिए निमंत्रण दे रहे हैं।

महापौर पुष्यमित्र भार्गव, निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव और राजस्व प्रभारी निरंजनसिंह चौहान ने बताया कि 13 दिसंबर को निगम के सभी 22 जोनल कार्यालय, रजिस्टार कार्यालय और निगम मुख्यालय पर करदाताओं/जनता की सुविधा के लिए संपत्तिकर और जलकर में अधिभार की छूट के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे।

दुकानों पर पहुंचकर दिया निमंत्रण

बुधवार को जोन तीन के सहायक राजस्व अधिकारी अनिल निगम के निर्देशन में टीम राजवाड़ा, किशनपुरा क्षेत्र पहुंची। टीम ने इस व्यापारिक क्षेत्र में ढोल-ताशे बजाकर दुकान-दुकान जाकर व्यापारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत और इसमें अधिभार पर दी जा रही छूट की जानकारी दी। टीम ने करदाताओं को पीले चावल बांटे। व्यापारियों ने निगम की इस पहल का स्वागत भी किया।

विशेष काउंटर लगाए जाएंगे

करदाताओं की सुविधा के लिए 13 दिसंबर को सभी जोनल कार्यालयों पर राजस्व राशि संग्रहण के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। करदाताओं/जनता की सुविधा के लिए संपत्तिकर एवं जलकर में अधिभार की छूट की जानकारी और देयक राशि के बिल उपलब्ध कराए जाएंगे। करदाताओं के लिए पीने के पानी, वृद्धजन/महिलाओं के लिए विशेष काउंटर और बैठक व्यवस्था भी की जाएगी।