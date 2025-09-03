इंदौर में पकड़ाई नकली वकील, तलाक का केस लड़ने के नाम पर ली थी 2 लाख 75 हजार की फीस

इंदौर। हीरानगर पुलिस ने एक महिला पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। महिला ने खुद को वकील बताया और तलाक का केस लड़ने के लिए रुपये ले लिए। टीआई पीएल शर्मा के मुताबिक कर्मचारी कॉलोनी तिलक नगर देवास निवासी शैलेंद्र चौहान ने आशी शर्मा निवासी कबीटखेड़ी के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है।

धर्मेंद्र के मुताबिक उसके साले रोहित का पत्नी रागिनी से विवाद चल रहा था। रागिनी ने ललितपुर(उप्र) की कोर्ट में तलाक का केस लगा रखा है। धर्मेंद्र ने आशी को केस में पक्ष रखने का जिम्मा सौंपा था।

आशी ने वकालात नामा पर साइन करवाए और 2 लाख 75 हजार रुपये फीस ले ली। धर्मेंद्र के अनुसार वह केस में पेरवी करने और केस समाप्त करवाने का आश्वासन देती रही।

कुछ समय बाद पता चला आशी एक बार भी कोर्ट नहीं गई। फोन बंद मिलने पर धर्मेंद्र ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को घटना बताई तो पता चला आशी शर्मा फर्जी वकील है। मंगलवार को पुलिस ने आशी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।