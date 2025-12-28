मेरी खबरें
    By Mukesh MangalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 08:20:49 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 08:22:12 PM (IST)
    Indore में ड्रिंक एंड ड्राइवर पर रेड अलर्ट, हर 3 किमी चेक करेगी पुलिस, नियम उल्लंघन किया तो होगी जेल
    Indore में ड्रिंक एंड ड्राइवर पर रेड अलर्ट।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नए साल के रंग में भंग न पड़े इसके लिए पुलिस ने सुरक्षा बंदोबस्त और कड़े कर दिए है। हर तीन किमी की दूरी पर ब्रिथएनालाइजर से चेकिंग लगाई गई है। टीआइ से लेकर डीसीपी तक मैदान में रहेंगे। पुलिसकर्मियों से कहा कि बॉडी बार्न कैमरे भी साथ रखे और हुज्जत करने वालों को सीधे हवालात में कर दें।

    पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बताई विस्तृत योजना

    पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने शहर के सभी एसीपी और डीसीपी को बैठक लेकर विस्तृत योजना बताई है। शहर के प्रमुख क्षेत्रों में चौकसी और पैदल और वाहन पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया है। आयुक्त ने कहा कि बायपास पर बड़ी संख्या में पार्टी आयोजित होती है। थर्टी फर्स्ट के पहले ही फार्म हाऊस, होटल, पब, बार और रेस्त्रां की सूची बना लें। विशेष दल गठित करें और समय पर बंद करवाएं। आयोजक का नाम, अनुमति और सदस्यों के बारे में भी पुलिस जानकारी रखें।


    थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए

    एडिशनल डीसीपी(अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक सिटी वाइड चेकिंग अभियान चलाया गया है। अपराधियों को असामाजिक तत्वों की पहचान और रोकथाम के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए है। थाना प्रभारियों ने सक्रीय बदमाशों को थाने में बुलाकर रेड और यलो नोटिस दिया है। बाउंड ओवर का उल्लंघन करने पर सीधे जेल भेजा जाएगा। ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए थानों के साथ ट्रेफिक पुलिस की टीम भी मैदान में उतारी गई है। चैकिंग पाइंट पर ब्रिथएनालाइजर से वाहन चालक को चेक किया जाएगा।

    एक ही रात में 1369 बदमाशों से पूछताछ

    शनिवार रात नगरीय सीमा में सभी थानों की पुलिस सक्रिय नजर आई। पुलिस ने रातभर में 1369 बदमाशों को चेक किया। 651 के विरुद्ध कार्रवाई भी की है। एडीसीपी के मुताबिक पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले 317 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट तहत कार्रवाई कर वाहन जब्त किया है। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के 27 प्रकरण बनाए गए है।

