गूगल से शहरों में पॉश कॉलोनियां ढूंढकर चोरी करता था सतपाल गिरोह, कई राज्यों में कर चुके हैं 100 से ज्यादा वारदात

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य को जयपुर (राजस्थान) से पकड़ा है। गिरोह का सरगना सतपाल फौजी है जो पूरे देश में चोरियां कर चुका है। चोर ने संपत फार्म, मानवता नगर सहित अन्य कॉलोनियों में चोरी करना स्वीकार लिया है। हाईटेक चोर कार से चोरी करने आते थे। बायपास और बाहरी क्षेत्र की पाश कॉलोनियों की गूगल से जानकारी निकाल कर चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस सुनार की तलाश में कोल्हापुर (महाराष्ट्र) और कोटपुतली (राजस्थान) भेजी है।

एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के अनुसार पुलिस नौ महीने से जांच में जुटी थी। पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज निकाले और विश्लेषण के लिए टीम गठित की। इसी दौरान जनवरी माह में हुई चोरी के फुटेज हाथ लग गए। एक संदिग्ध कार नजर आई, जिसमें चोर बैठे थे। पुलिस ने फुटेज से कड़िया जोड़ी और हरियाणा और राजस्थान के चोरों को चिह्नित किया।

चोरी का सोना कोल्हापुर में बेचा एक आरोपित नरेश यादव को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जयपुर से पकड़ा तो सतपाल फौजी गिरोह का सदस्य निकला। हालांकि उसका साथी परविंदर गुरुग्राम (हरियाणा) दबिश के पहले फरार हो गया। आरोपित ने संपत फार्म, मानवता नगर सहित अन्य कॉलोनियों में चोरी करना स्वीकार किया। उसने बताया चोरी का सोना कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में बेचा है। टीम ने आरोपित को रिमांड पर लेकर सुनार की तलाश शुरू कर दी है। आठ लोगों की टीम बनाकर जयपुर भेजी पुलिस पहले बाहरी क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में बाग टांडा और देवास के कंजरों के गिरोह का हाथ मानकर जांच कर रही थी। सफलता न मिलने पर सीसीटीवी फुटेज से छानबीन शुरू की। पुलिस को एक कार नजर आई जो घटना के वक्त आसपास ही घूम रही थी। तकनीकी एक्सपर्ट से पीएसटीएन डेटा एकत्र करवाए तो दूसरे राज्यों के नंबर मिले। करीब आठ लोगों की टीम गठित कर रातोंरात जयपुर भेजी गई।