मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    गूगल से शहरों में पॉश कॉलोनियां ढूंढकर चोरी करता था सतपाल गिरोह, कई राज्यों में कर चुके हैं 100 से ज्यादा वारदात

    इंदौर में कनाड़िया पुलिस ने सतपाल फौजी गिरोह के सदस्य को पकड़ा है। गिरोह गूगल से पॉश कॉलोनियों की रेकी कर चोरी करता था। कई राज्यों में ये 100 से ज्यादा वारदातें कर चुके हैं। कनाड़िया पुलिस ने एक बदमाश को राजस्थान से पकड़ा तो संपत फार्म-मानवता नगर की चोरियां स्वीकार की।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 09:56:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 10:00:06 AM (IST)
    गूगल से शहरों में पॉश कॉलोनियां ढूंढकर चोरी करता था सतपाल गिरोह, कई राज्यों में कर चुके हैं 100 से ज्यादा वारदात

    HighLights

    1. टीम ने आरोपित को रिमांड पर लेकर सुनार की तलाश शुरू कर दी है।
    2. करीब आठ लोगों की टीम गठित कर रातोंरात जयपुर भेजी गई।
    3. पुलिस ने मशक्कत के बाद आरोपित नरेश को पकड़ लिया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। कनाड़िया पुलिस ने अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य को जयपुर (राजस्थान) से पकड़ा है। गिरोह का सरगना सतपाल फौजी है जो पूरे देश में चोरियां कर चुका है। चोर ने संपत फार्म, मानवता नगर सहित अन्य कॉलोनियों में चोरी करना स्वीकार लिया है। हाईटेक चोर कार से चोरी करने आते थे। बायपास और बाहरी क्षेत्र की पाश कॉलोनियों की गूगल से जानकारी निकाल कर चोरी कर फरार हो जाते थे। पुलिस सुनार की तलाश में कोल्हापुर (महाराष्ट्र) और कोटपुतली (राजस्थान) भेजी है।

    एडिशनल डीसीपी जोन-2 अमरेंद्रसिंह के अनुसार पुलिस नौ महीने से जांच में जुटी थी। पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज निकाले और विश्लेषण के लिए टीम गठित की। इसी दौरान जनवरी माह में हुई चोरी के फुटेज हाथ लग गए। एक संदिग्ध कार नजर आई, जिसमें चोर बैठे थे। पुलिस ने फुटेज से कड़िया जोड़ी और हरियाणा और राजस्थान के चोरों को चिह्नित किया।

    चोरी का सोना कोल्हापुर में बेचा

    एक आरोपित नरेश यादव को मोबाइल लोकेशन के आधार पर जयपुर से पकड़ा तो सतपाल फौजी गिरोह का सदस्य निकला। हालांकि उसका साथी परविंदर गुरुग्राम (हरियाणा) दबिश के पहले फरार हो गया। आरोपित ने संपत फार्म, मानवता नगर सहित अन्य कॉलोनियों में चोरी करना स्वीकार किया। उसने बताया चोरी का सोना कोल्हापुर (महाराष्ट्र) में बेचा है। टीम ने आरोपित को रिमांड पर लेकर सुनार की तलाश शुरू कर दी है।

    आठ लोगों की टीम बनाकर जयपुर भेजी

    पुलिस पहले बाहरी क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में बाग टांडा और देवास के कंजरों के गिरोह का हाथ मानकर जांच कर रही थी। सफलता न मिलने पर सीसीटीवी फुटेज से छानबीन शुरू की। पुलिस को एक कार नजर आई जो घटना के वक्त आसपास ही घूम रही थी। तकनीकी एक्सपर्ट से पीएसटीएन डेटा एकत्र करवाए तो दूसरे राज्यों के नंबर मिले। करीब आठ लोगों की टीम गठित कर रातोंरात जयपुर भेजी गई।

    पुलिस ने मशक्कत के बाद आरोपित नरेश को पकड़ लिया। उसने बताया वह सतपाल फौजी गिरोह का सदस्य है। कासनगांव (हरियाणा) निवासी सतपाल तीन साल से जेल में बंद है। वह राजस्थान, हरियाणा, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों में 100 से ज्यादा चोरी कर चुका है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.