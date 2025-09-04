Indore Crime News: सलमान लाला मामले में दंगे की साजिश, आपत्तिजनक बातें करने वालों में एक्टर भी शामिल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बाद सांप्रदायिक दंगे की साजिश की जा रही है। सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ बयानबाजी चल रही है। आपत्तिजनक बात करने वालों में एक्टर, बदमाश और युवतियां भी शामिल हैं। इंटेलिजेंस और क्राइम ब्रांच ने 75 से ज्यादा आईडी को चिह्नित कर केस दर्ज करने की तैयारी कर ली है।
छोटी खजरानी (एमआइजी) के गुंडे शाहनवाज उर्फ सलमान की लसूड़िया परमार (सीहोर) में तालाब में डूबने से मौत हुई थी। सोमवार को उसके जनाजे में हजारों युवा शामिल हुए और उसे सेलिब्रिटी बताने की कोशिश की। लाला की मौत के बाद उसके साथियों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक पोस्ट व वीडियो साझा करना शुरू कर दिया। किसी ने लाला की मौत को हत्या बताया तो किसी ने कहा कि शहर बंद करेंगे।
एक अकाउंट पर लिखा- ‘समुंदर की लहरों से खेलने वाले को बोल रहे हैं कि तालाब में डूबने से मौत हुई’। एडीसीपी (अपराध) राजेश दंडोतिया के मुताबिक एक्टर एजाज खान ने भी आपत्तिजनक पोस्ट साझा की है। उसने लिखा- ‘मुझे लगता वह तैरने वाला तैराक था। उसका गुनाह यह कि वह मुसलमान था। इसलिए उसको मार दिया है।’ एडीसीपी के मुताबिक खान की पोस्ट आपत्तिजनक है। इस कारण दो समुदायों में तनाव की स्थिति बन सकती है। पुलिस ने ऐसे कई अकाउंट को चिह्नित किए हैं, जिनके खिलाफ केस दर्ज हो सकते हैं।
सलमान लाला की मौत के मामले में सीहोर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बुधवार को पुलिस के अधिकारी इंदौर जिला न्यायालय पहुंचे थे। उन्होंने कोर्ट से सलमान के चार साथियों से पूछताछ की अनुमति मांगी। ये चारों आरोपित फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में हैं। सत्र न्यायालय ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी। सीहोर पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि मामले में पुलिस ने सीहोर में मर्ग कायम किया है।
उन्होंने एफआईआर और अन्य दस्तावेज कोर्ट के समक्ष रखे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि आरोपित शादाब, अरुण, कुलदीप और सौरभ मौके पर थे और फिलहाल पुलिस अभिरक्षा में हैं। प्रकरण में इन चारों आरोपितों के बयान लेना आवश्यक है इसलिए उनके बयान दर्ज करने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने जांच की आवश्यक प्रक्रिया के चलते इसकी अनुमति सीहोर पुलिस को दे दी। इसकी पुष्टि अपर लोक अभियोजक श्याम दांगी ने भी की है।