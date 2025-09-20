इंदौर में 15 निरीक्षकों को किया इधर-उधर, लसूड़िया और विजयनगर में अब दो टीआई

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगरीय सीमा में थानों में नया प्रयोग शुरू हुआ है। बड़े थानों में दो टीआई पदस्थ कर दिए गए हैं। जूनियर टीआई को टू आईसी का जिम्मा सौंपा गया है। शुरुआत विजयनगर और लसूड़िया थाने से की गई है। परिणाम सकारात्मक रहे तो अन्य थानों में भी दो टीआई भेजे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है। बता दें कि इस विषय को लेकर सर्वप्रथम नईदुनिया ने ही खबर प्रकाशित की थी।

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को 15 निरीक्षकों को इधर-उधर भेजा। कुछेक टीआई को थाने से हटाकर लाइन और अपराध शाखा भेजा गया है। पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को थाने की कमान सौंप दी गई। आजाद नगर टीआई तिलक करोले को भी हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया है। उन पर एसआई धर्मेंद्र राजपूत के कारण गाज गिरी है। राजपूत को लोकायुक्त ने एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।