    इंदौर में 15 निरीक्षकों को किया इधर-उधर, लसूड़िया और विजयनगर में अब दो टीआई

    Indore Police: इंदौर पुलिस ने बड़े थानों में दो टीआई पदस्थ करने का प्रयोग शुरू किया। विजयनगर और लसूड़िया थाने में महिला निरीक्षकों को टू आईसी बनाया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने 15 निरीक्षकों के तबादले किए। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है, जिसका उद्देश्य पुलिस व्यवस्था में सुधार लाना है।

    By Mukesh Mangal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 09:09:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 09:14:37 AM (IST)
    1. दो थानों में दो टीआई की नई व्यवस्था लागू की गई।
    2. नीतू सिंह और मीना बौरासी को टू आईसी बनाया गया।
    3. लंबित अपराध निराकरण और पारदर्शिता बढ़ाना लक्ष्य।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगरीय सीमा में थानों में नया प्रयोग शुरू हुआ है। बड़े थानों में दो टीआई पदस्थ कर दिए गए हैं। जूनियर टीआई को टू आईसी का जिम्मा सौंपा गया है। शुरुआत विजयनगर और लसूड़िया थाने से की गई है। परिणाम सकारात्मक रहे तो अन्य थानों में भी दो टीआई भेजे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा प्रयोग हुआ है। बता दें कि इस विषय को लेकर सर्वप्रथम नईदुनिया ने ही खबर प्रकाशित की थी।

    पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने शुक्रवार को 15 निरीक्षकों को इधर-उधर भेजा। कुछेक टीआई को थाने से हटाकर लाइन और अपराध शाखा भेजा गया है। पुलिस लाइन में पदस्थ निरीक्षकों को थाने की कमान सौंप दी गई। आजाद नगर टीआई तिलक करोले को भी हटाकर लाइन अटैच कर दिया गया है। उन पर एसआई धर्मेंद्र राजपूत के कारण गाज गिरी है। राजपूत को लोकायुक्त ने एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।

    लंबित अपराधों के निराकरण के निर्देश

    लसूड़िया में कार्यवाहक निरीक्षक नीतू सिंह और विजयनगर में कार्यवाहक निरीक्षक मीना बौरासी की पोस्टिंग की गई है। दोनों को टू आईसी का चार्ज सौंपा गया है। थाना प्रभारी की अनुपस्थिति में अभी तक टू आईसी का चार्ज एसआई के पास रहता था। दोनों महिला निरीक्षकों को महिला संबंधित अपराधों पर ध्यान देने और लंबित अपराधों का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं।

