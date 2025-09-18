मेरी खबरें
    इंदौर में फिर जानलेवा लापरवाही, वाटर रिचार्जिंग के गड्डे में डूबने से तीन बच्‍चाें की मौत, पूर्व विधायक के परिवार का है गड्डा

    इंदौर के मालीखेड़ी में गुरुवार को तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्डे में नहाने गए थे। किनारे पर कपड़े और तैरता शव देख कर ग्रामीण एकत्र हुए और शवों को निकाला। मरने वाले बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी।

    पुलिस ने खोज निकाले पानी में डूबे तीन बच्चों के शव

    HighLights

    1. पुलिस ने खोज निकाले तीनों बच्चों के शव
    2. वाटर रिचार्जिंग के गड्डे में तीन बच्चे डूबे
    3. पूर्व विधायक के परिवार का है गड्डा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। मालीखेड़ी में गुरुवार को तीन बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्डे में नहाने गए थे। किनारे पर कपड़े और तैरता शव देख कर ग्रामीण एकत्र हुए और शवों को निकाला। गड्डा पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के परिवार द्वारा खोदा गया है।

    पुलिस लापरवाही और सुरक्षा में हुई चूक की जांच कर रही है। इंदौर में बीते एक महीने में ऐसी अनेक घटनाएं हो चुकी हैं। घटना कनाड़िया से समीप खुड़ैल थाना अंतर्गत ग्राम मालीखेड़ी चौकी टेकरी की है। टेकरी के समीप करीब 50 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा गड्डा खोदा है।

    गहराई की वजह से डूब गए तीनों बच्चे

    बुधवार को हुई तेज बारिश के कारण गड्डे में पानी भर गया था। गुरुवार दोपहर बढ़िया कीमा चौकी टेकरी निवासी पांच साल का प्रियांश पुत्र कप्तानसिंह,पांच वर्षीय विराट पुत्र हेमंत अहिरवार और 8 वर्षीय गुनगुन पुत्री कप्तानसिंह अहिरवार नहाने चले गए।

    गहराई अधिक होने से तीनों बच्चे पानी में डूब गए। कुछ देर बाद एक बच्ची ने गड्डे के किनारे पर बच्चों के कपड़े देखे और गांव में रहने वाले युवक को खबर की। वह देखने पहुंचा तो एक बच्चे का शव तैरते हुए नजर आ गया। सूचना मिलने पर कनाड़िया टीआइ सहर्ष यादव भी टीम लेकर पहुंचे।

    ग्रामीणों ने मोटर लगाकर पानी खाली करवाया और बच्चों को तलाशा। प्रियांश और विराट का शव तो मिल गया लेकिन गुनगुन का पता नहीं चला। खुड़ैल पुलिस ने एनडीआरएफ को बुलाया और ग्रामीणों की मदद से तलाश की।

    करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद गुनगुन का शव भी निकाला गया। घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया। ग्रामीणों ने कहा गड्डा पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल के परिवार की जमीन पर खोदा गया है। गड्डे में फेंसिंग भी नहीं करवाई गई थी। पटेल के भतीजे राहुल का नाम सामने आया है।

    वाटर रिचार्जिंग के लिए खोदा गया था गड्डा

    राहुल के अनुसार गड्डा वाटर रिचार्जिंग के लिए खोदा था। गड्डे के आसपास तार की फेंसिंग भी करवाई थी। इसमें उनकी गलती नहीं है। टीआई करणीसिंह शक्तावत के अनुसार लापरवाही की जांच होगी। राजस्व रिकार्ड में जमीन किसके नाम से है इसके लिए कलेक्टर को पत्र लिखा जा रहा है।

    कलेक्टर ने एसडीएम भेजे

    चार लाख की मदद सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने एसडीएम अजय भूषण शुक्ला को मौके पर भेजा। स्वजन को 10-10 हजार रुपये की तत्काल आर्थिक मदद की गई। शवों को शासकीय अस्पताल भिजवाया और चार-चार लाख रुपये की आर्थिक मदद की घोषणा की।

