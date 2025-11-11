इंदौर में तेज आवाज करने वाले 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर पर पुलिस ने चलाया रोड रोलर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। यातायात पुलिस ने सोमवार को आकस्मिक चेकिंग के दौरान तेज और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले 1500 मॉडिफाइड साइलेंसर वाले वाहनों और हूटर पर कार्रवाई की। इन्हें रोड रोलर चलाकर नष्ट किया गया। यह कार्रवाई उन वाहनों के खिलाफ की गई, जो तेज और कर्कश ध्वनि उत्पन्न कर आमजन में भय पैदा कर रहे थे।

पिछले तीन महीनों से यातायात प्रबंधन पुलिस के अधिकारियों ने अपने क्षेत्र में मुख्य मार्गों और चौराहों पर टीम बनाकर सघन चेकिंग की है। इस दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर से ध्वनि प्रदूषण करने और अनधिकृत हूटर के उपयोग पर मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। मौके पर मॉडिफाइड साइलेंसर और हूटर भी जब्त किए गए।

विजयनगर क्षेत्र में डीसीपी (यातायात) आनंद कलादगी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में जब्त किए गए 1500 साइलेंसर और 70 हूटर पर रोड रोलर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया। डीसीपी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर तेज ध्वनि उत्पन्न करने वाले वाहन चालकों और ऐसे साइलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है।

मॉडिफाइड साइलेंसर से उत्पन्न तेज और विस्फोटक ध्वनि न केवल ध्वनि प्रदूषण फैलाती है, बल्कि नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों के लिए हानिकारक है। पुलिस ने वाहन चालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में किसी भी प्रकार का मॉडिफाइड साइलेंसर न लगाएं और न ही इसे बेचें। सुगम और सुरक्षित यातायात व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करें।