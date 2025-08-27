इंदौर में पब संचालक ने की खुशकुशी, पांच पन्नों के सुसाइड नोट में महिला पर लगाया ब्लैकमेलिंग का आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शराब कारोबारी भूपेंद्र उर्फ पिंटू रघुवंशी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। भूपेंद्र विजयनगर क्षेत्र में पार्टनरशिप में तीन पब भी संचालित करता था। उसने पांच पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें मुंबई की इति तिवारी पर ब्लैकमेल कर लाखों रुपये ऐंठने के आरोप लगाए हैं।

एसीपी (अन्नपूर्णा) शिवेंदु जोशी के मुताबिक 46 वर्षीय भूपेंद्र उर्फ पिंटू (धारवाला) भवानीपुर कालोनी में रहता था। उसने सोमवार रात जहर खा लिया। स्वजन गंभीर अवस्था में अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई। मंगलवार को स्वजन ने पुलिस को बताया कि भूपेंद्र ने पांच पन्नों का सुसाइड नोट लिखा है। इसमें इति तिवारी पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने की धमकी देकर 25 लाख रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। इति भूपेंद्र से आइफोन-17, कार और फ्लैट की मांग कर रही थी।

वह दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देती थी। भूपेंद्र की शराब दुकानों के साथ शोशा, स्केल और फीचर पब में भी भागीदारी थी। उसने कुछ समय पूर्व करोड़ों रुपये की लागत से कहानी कैफे भी खोला था। 15 दिन पूर्व भी नशीला स्प्रे पीकर आत्महत्या की कोशिश कर चुका है। फोन हैक कर भूपेंद्र की बातें सुनती थी इति सुसाइड नोट में लिखा- मेरे मरने के बाद घरवालों और दोस्तों को परेशान न करें। इति तिवारी के साथ मेरा रिश्ता दो साल से ज्यादा चला, लेकिन मुंबई जाने के बाद धमकाना शुरू कर दिया। वह रेप का केस लगाने की धमकी देती थी। इसके पीछे कौन है, यह साफ नहीं हुआ। इंदौर आने पर मैंने दीपेश और श्रीकांत को इस बारे में बताया था। उसने हंगामा किया और 25 लाख रुपये में मामला सुलझाया। मैंने मोबाइल, एयरपोर्ट, शापिंग, सैलून के सारे खर्चे उठाए हैं। कुछ समय पूर्व कार के लिए भी बोला था। दो कारों की टेस्ट ड्राइव भी ली थी। उसने मेरा फोन हैक कर रखा है। मुझसे कहा कि सारा रिकॉर्ड है।