Indore Rain: इंदौर में दोपहर बाद हुई तेज बारिश, आगे मौसम का यह है अनुमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बुधवार को दिनभर बादल छाए रहे और दोपहर बाद निपानिया, विजयनगर क्षेत्र में वर्षा की तेज बौछारे पड़ी। वही रात 7.30 बजे बाद भी विजय नगर क्षेत्र में तेज बौछारों ने तरबततर किया। ऐसे में शहर के कुछ एक हिस्सो में कुछ देर के लिए तेज वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी और अगले तीन दिन तक वर्षा का यह सिलसिला जा रही रहेगा।
इंदौर में सितंबर माह में अब 236 मिमी वर्षा दर्ज हुई है। 11 दिन पहले 6 सितंबर को शहर में 0.3 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। उसके बाद बुधवार को शहर में वर्षा की तेज बौछारो पड़ी। बादलों के कारण दिन का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक 24 डिग्री सेल्सिय पहुंच गया है। इंदौर जिले में औसत वर्षा का अब तक की वर्षा से तीन प्रतिशत कम है। ऐसे में आगामी तीन से चार दिन शहर हमें होने वाली वर्षा से इंदौर के मानसून सीजन की औसत वर्षा का कोटा पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।
बुधवार को दिनभर बादल छाए और उमस ने शहरवासियों को परेशान किया। शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में तेज बौछारे पड़ी और बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरूवार को शहर में हल्की से से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। मौसम खुशनुमा बना रहेगा।