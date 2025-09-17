मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Rain: इंदौर में दोपहर बाद हुई तेज बारिश, आगे मौसम का यह है अनुमान

    इंदौर में सितंबर माह में अब 236 मिमी वर्षा दर्ज हुई है। 11 दिन पहले 6 सितंबर को शहर में 0.3 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। उसके बाद बुधवार को शहर में वर्षा की तेज बौछारो पड़ी। बादलों के कारण दिन का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 17 Sep 2025 08:52:32 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 17 Sep 2025 09:16:17 PM (IST)
    Indore Rain: इंदौर में दोपहर बाद हुई तेज बारिश, आगे मौसम का यह है अनुमान
    इंदौर में हुई तेज बारिश।

    HighLights

    1. बुधवार को दिनभर बादल छाए और उमस ने शहरवासियों को परेशान किया।
    2. शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में तेज बौछारे पड़ी और बूंदाबांदी हुई।
    3. आने वाले 24 घंटों में भी इंदौर में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बुधवार को दिनभर बादल छाए रहे और दोपहर बाद निपानिया, विजयनगर क्षेत्र में वर्षा की तेज बौछारे पड़ी। वही रात 7.30 बजे बाद भी विजय नगर क्षेत्र में तेज बौछारों ने तरबततर किया। ऐसे में शहर के कुछ एक हिस्सो में कुछ देर के लिए तेज वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी और अगले तीन दिन तक वर्षा का यह सिलसिला जा रही रहेगा।

    naidunia_image

    इंदौर में सितंबर माह में अब 236 मिमी वर्षा दर्ज हुई है। 11 दिन पहले 6 सितंबर को शहर में 0.3 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। उसके बाद बुधवार को शहर में वर्षा की तेज बौछारो पड़ी। बादलों के कारण दिन का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक 24 डिग्री सेल्सिय पहुंच गया है। इंदौर जिले में औसत वर्षा का अब तक की वर्षा से तीन प्रतिशत कम है। ऐसे में आगामी तीन से चार दिन शहर हमें होने वाली वर्षा से इंदौर के मानसून सीजन की औसत वर्षा का कोटा पूरा होने की संभावना जताई जा रही है।

    बुधवार को दिनभर बादल छाए और उमस ने शहरवासियों को परेशान किया। शाम के समय शहर के कुछ हिस्सों में तेज बौछारे पड़ी और बूंदाबांदी हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरूवार को शहर में हल्की से से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। मौसम खुशनुमा बना रहेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.