Indore Rain: इंदौर में दोपहर बाद हुई तेज बारिश, आगे मौसम का यह है अनुमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बुधवार को दिनभर बादल छाए रहे और दोपहर बाद निपानिया, विजयनगर क्षेत्र में वर्षा की तेज बौछारे पड़ी। वही रात 7.30 बजे बाद भी विजय नगर क्षेत्र में तेज बौछारों ने तरबततर किया। ऐसे में शहर के कुछ एक हिस्सो में कुछ देर के लिए तेज वर्षा हुई। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक गुरुवार को भी शहर में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होगी और अगले तीन दिन तक वर्षा का यह सिलसिला जा रही रहेगा।

इंदौर में सितंबर माह में अब 236 मिमी वर्षा दर्ज हुई है। 11 दिन पहले 6 सितंबर को शहर में 0.3 मिमी वर्षा दर्ज हुई थी। उसके बाद बुधवार को शहर में वर्षा की तेज बौछारो पड़ी। बादलों के कारण दिन का तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक 32.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।