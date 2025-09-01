Indore Rain Update: सितंबर में भी बनेंगे कई वेदर सिस्टम, इंदौर में होगी भरपूर बारिश

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इस वर्ष अगस्त में प्रदेश के अधिकांश हिस्से तरबतर रहे। वहीं इंदौर सहित दक्षिण मप्र में बारिश का टोटा रहा। शनिवार को दक्षिण मप्र में इंदौर, रतलाम, देवास जिले में भारी वर्षा हुई और इन जिले के औसत वर्षा कोटे की कमी की भरपाई हुई। अगस्त का पहला पखवाड़ा इंदौर के लिए जहां सूखा रहा वहीं दूसरे पखवाड़े में औसत बारिश की भरपाई हुई। शनिवार को इंदौर शहर में 82.9 मिमी बारिश और हातोद तहसील में 88 मिमी बारिश दर्ज हुई।

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अगस्त में इंदौर में भले ही वर्षा की कमी दिखाई दी लेकिन सितंबर में प्रदेश में काफी बेहतर सिस्टम बनेंगे। इसके प्रभाव से इंदौर में माह के अंत तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। इंदौर में इस मानसून सीजन की औसत वर्षा 929.4 मिमी का कोटा पूरा होने के लिए अभी 314.4 मिमी बारिश की दरकार है।

इस सप्ताह भी भारी बारिश के आसार

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक द्रोणिका बीकानेर, गुना, दमोह, रायपुर होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। वहीं उत्तर पश्चिम मप्र पर समुद्र तल की 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। मध्य राजस्थान पर चक्रवाती हवा का घेरा समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। दो सितंबर को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसके प्रभाव से इंदौर में दो या तीन सितंबर को मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

शनिवार को प्रदेश के इन स्थानों पर हुई सर्वाधिक बारिश

खातेगांव : 106 मिमी

जावरा : 105 मिमी

सतवास : 101 मिमी

हातोद : 88 मिमी

इंदौर : 82.9 मिमी

बागली : 72 मिमी

भीकनगांव : 72 मिमी

तेंदूखेड़ा-नरसिंहपुर : 64 मिमी

खाचरौद : 64 मिमी

इस माह अच्छी बारिश की संभावना