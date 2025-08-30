मेरी खबरें
    इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र का पूरा बाजार रात 10 तक खुलेगा, सराफा व्यापारियों के साथ खड़े हुए अन्य व्यापारी

    Indore Sarafa Bazar: इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र में अब रात 10 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। सराफा व्यापारियों के साथ अन्य बाजारों ने भी इस निर्णय पर सहमति जताई है। एक सितंबर से इस पर अमल होगा। व्यापारियों का लक्ष्य त्योहारों के सीजन में रात को बाजार में खरीदारी के लिए लोगों को आकर्षित करना है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 30 Aug 2025 11:46:31 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 30 Aug 2025 01:24:32 PM (IST)
    इंदौर सराफा चौपाटी। फाइल फोटो

    HighLights

    1. चाट-चौपाटी के खिलाफ सराफा व्यापारियों के साथ अन्य व्यापारी भी आए।
    2. सराफा व्यापारियों का कैविएट दायर करने का निर्णय, राजनीतिक दबाव का विरोध।
    3. गुमाश्ता कानून का हवाला देकर 11 बजे तक दुकानें खोलने का दे रहे हवाला।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। राजवाड़ा क्षेत्र के बाजार में अब देर रात तक चहल-पहल रहेगी। सराफा व्यापारियों के साथ आते हुए क्षेत्र के अन्य बाजारों ने भी रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की घोषणा कर दी है। एक सितंबर से इस पर अमल होगा। राजवाड़ा क्षेत्र के व्यापारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा के बाद अपने सदस्य व्यापारियों के लिए सूचना जारी कर दी है। व्यापारी एसोसिएशनों द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में त्योहार और क्षेत्र के व्यापार को बढ़ाने को निर्णय का कारण बताया गया है। हालांकि असल कारण फुटपाथ व दुकानों के सामने कब्जे रोकना माना जा रहा है।

    सराफा में लग रही चाट-चौपाटी के खिलाफ चांदी-सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन ने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है। ओटलों पर किराएदारी बंद करने के बाद सराफा बाजार में दुकानें रात 10 बजे तक खोलने का निर्णय लिया गया है।

    शुक्रवार को इंदौर रिटेल रेडीमेड गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन ने बैठक के बाद इस पर सहमति जताई है। एसोसिएशन के सदस्य 600 गारमेंट कारोबारियों के साथ अन्य 300 दुकानदार भी देर रात तक दुकानें खुली रखने के लिए तैयार हो गए हैं।

    सराफा व्यापारी कैविएट दायर करेंगे

    सराफा चाट चौपाटी के खिलाफ मुहिम चला रहे चांदी-सोना व्यापारी कानूनी तौर पर भी अपना पक्ष मजबूत करने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारियों पर कदम पीछे खींचने और दुकानें नौ बजे तक बंद करवाने के लिए राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है।

    इस बीच व्यापारी गुमाश्ता कानून का हवाला देकर कह रहे हैं कि उन्हें रात 11 बजे तक दुकानें खुली रखने की छूट है, ऐसे में कोई भी जल्द बंद करने का दबाव नहीं बना सकता। चौपाटी वालों के अदालत जाने या ऐसी किसी अन्य याचिका पर एक पक्षीय आदेश से सुरक्षा के लिए सराफा व्यापारियों ने हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल करने की तैयारी भी कर ली है।

    कृष्णपुरा व्यापारी एसोसिएशन भी समर्थन में

    कृष्णपुरा व्यापारी एसोसिएशन ने इंदौर रिटेल गारमेंट्स एसोसिएशन के साथ समन्वय कर साझा निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में त्योहारों का सीजन रहेगा। ऐसे में वो भी रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखेंगे। इस दौरान राजवाड़ा-कृष्णपुरा तक क्षेत्र को पूरी तरह व्यवधान मुक्त रखने, यातायात प्रबंधन, महिला सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी और नगर निगम के अतिक्रमण व्यवस्था को चाक-चौबंद पुख्ता प्रबंधन के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारी पत्र भी लिखेंगे।

    दुकानदारों को त्योहारी के लिए तैयारी करनी है

    त्योहार का सीजन आ गया है। ऐसे में दुकानदारों को त्योहारी के लिए तैयारी करनी है। हमारा लक्ष्य है कि आम नौकरीपेशा लोग काम से फ्री होकर रात को बाजार में खरीदारी के लिए आ सकें। इसके लिए हम अभी से प्रचार अभियान चलाएंगे। - अक्षय जैन, अध्यक्ष, इंदौर रिटेल रेडीमेड गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन

    एक सितंबर से रात 10 बजे तक खुला रहेगा बाजार

    रात तक दुकानें खुली रखने के निर्णय में हमारी एसोसिएशन साथ है। राजवाड़ा के साथ कृष्णपुरा के सभी रेडीमेड गारमेंट्स संस्थान एक सितंबर से रात 10 बजे तक सेवाएं देंगे। - विजेंद्रसिंह चौहान, अध्यक्ष, कृष्णपुरा व्यापारी एसोसिएशन

