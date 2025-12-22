आज से इंदौर-रीवा विमान सेवा... पौने दो घंटे में पूरी होगी 15 घंटे की यात्रा, आठ जिलों को होगा फायदा

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। विंध्य क्षेत्र के लिए हवाई कनेक्टिविटी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। इंदौर और रीवा के बीच सोमवार 22 दिसंबर से इंडिगो एयरलाइंस की सीधी उड़ान शुरू हो रही है। इससे अभी ट्रेन या बस से 15 घंटे में पूरी होने वाली यात्रा महज एक घंटा 45 मिनट में पूरी हो सकेगी।

इसका फायदा विंध्य के आठ जिलों को मिलेगा। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर से रीवा के लिए प्रतिदिन 70 सीटर विमान का संचालन किया जाएगा। किराया 4700 रुपये के करीब है। पहले दिन के लिए सभी सीटें बुक हो चुकी हैं।

प्लेन से नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 40 से अधिक सदस्यों के साथ इंदौर से रीवा रवाना होंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा से इंदौर आएंगे।

ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हेमेंद्र सिंह जादौन के अनुसार, लंबे समय से इस उड़ान की मांग की जा रही थी। विंध्य क्षेत्र के हजारों लोग इंदौर और आसपास निवास करते हैं। इससे व्यापारिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

इस सेवा का लाभ सतना, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, मऊगंज और मेहर जैसे जिलों को भी मिलेगा। अब तक इंदौर से प्रदेश में सिर्फ जबलपुर के लिए सीधी उड़ान थी, जबकि रीवा दूसरी सीधी प्रादेशिक हवाई सेवा होगी।

उड़ान शेड्यूल

इंदौर–रीवा (6ई 7363): सुबह 11.30 बजे रवाना, दोपहर 1.15 बजे आगमन रीवा–इंदौर (6ई 7364): दोपहर 1.35 बजे रवाना, 3.25 बजे आगमन