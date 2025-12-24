इंदौर का 'सैंडविच किंग', स्वाद ऐसा कि दुनिया दीवानी, एक महीने में 5 करोड़ की सेल

डिजिटल डेस्क। इंदौर के खान-पान के दीवानों के बीच 'मधुरम सैंडविच' (Madhuram Sandwich) किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह केवल एक दुकान नहीं, बल्कि एक 'फूड फैक्ट्री' बन चुका है, जिसने अपनी अनोखी मेकिंग और भारी मांग से पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

दो भाइयों द्वारा शुरू किया गया यह सफर आज एक विशाल बिजनेस साम्राज्य में बदल चुका है। इंदौर के प्रसिद्ध 'कांच मंदिर' के पास स्थित यह दुकान अपनी शुरुआत में एक साधारण स्टॉल थी। लेकिन क्वालिटी और ग्राहकों की नब्ज पहचानने की कला ने इसे आज 5 करोड़ रुपये प्रति महीने के टर्नओवर तक पहुंचा दिया है।

एक दिन में बेच देते हैं 10 हजार सैंडविच

मधुरम सैंडविच की सफलता का सबसे बड़ा गवाह वहां लगने वाली भीड़ है। यहां के 'जम्बो सैंडविच' की मांग इतनी ज्यादा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां प्रतिदिन दस हजार सैंडविच बेचे जाते हैं। इसकी मेकिंग किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है, जहां दर्जनों सैंडविच एक साथ 'असेंबली लाइन' की तरह तैयार किए जाते हैं।

What an outlet - sells only sandwiches and this is the demand - Madhuram Sandwich, Indore, and the sales figure is amazing! #Indore #Food pic.twitter.com/seYjr1leVu — Ananth Rupanagudi (@Ananth_IRAS) December 23, 2025

सैंडविच की खासियत

यह एक तीन लेयर वाला सैंडविच है जिसे वेजीटेबल्स और पनीर से भरा जाता है। इन्दौर का स्वाद बिना 'सेव' और 'नमकीन' के अधूरा है। यहां सैंडविच के ऊपर ढेर सारा पनीर, मेयोनीज और इंदौरी सेव डाली जाती है। मात्र 150 रुपये में मिलने वाला यह सैंडविच इतना भारी होता है कि इसे दो से तीन लोग आसानी से खा सकते हैं।