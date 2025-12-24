मेरी खबरें
    इंदौर का 'सैंडविच किंग', स्वाद ऐसा कि दुनिया दीवानी, एक महीने में 5 करोड़ की सेल

    By Mohan KumarEdited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Wed, 24 Dec 2025 03:24:42 PM (IST)Updated Date: Wed, 24 Dec 2025 03:42:10 PM (IST)
    इंदौर का 'सैंडविच किंग', स्वाद ऐसा कि दुनिया दीवानी, एक महीने में 5 करोड़ की सेल
    इंदौर का 'सैंडविच किंग की पूरी दुनिया दीवानी

    1. विशाल बिजनेस साम्राज्य में बदल चुका है मधुरम सैंडविच
    2. मधुरम सैंडविच खाते के लिए दूर-दूर से आते हैं लोग
    3. 5 करोड़ रुपये प्रति महीने तक पहुंच गई है सेल

    डिजिटल डेस्क। इंदौर के खान-पान के दीवानों के बीच 'मधुरम सैंडविच' (Madhuram Sandwich) किसी पहचान का मोहताज नहीं है। यह केवल एक दुकान नहीं, बल्कि एक 'फूड फैक्ट्री' बन चुका है, जिसने अपनी अनोखी मेकिंग और भारी मांग से पूरे भारत का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

    दो भाइयों द्वारा शुरू किया गया यह सफर आज एक विशाल बिजनेस साम्राज्य में बदल चुका है। इंदौर के प्रसिद्ध 'कांच मंदिर' के पास स्थित यह दुकान अपनी शुरुआत में एक साधारण स्टॉल थी। लेकिन क्वालिटी और ग्राहकों की नब्ज पहचानने की कला ने इसे आज 5 करोड़ रुपये प्रति महीने के टर्नओवर तक पहुंचा दिया है।


    एक दिन में बेच देते हैं 10 हजार सैंडविच

    मधुरम सैंडविच की सफलता का सबसे बड़ा गवाह वहां लगने वाली भीड़ है। यहां के 'जम्बो सैंडविच' की मांग इतनी ज्यादा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार, यहां प्रतिदिन दस हजार सैंडविच बेचे जाते हैं। इसकी मेकिंग किसी फिल्म के सीन जैसी लगती है, जहां दर्जनों सैंडविच एक साथ 'असेंबली लाइन' की तरह तैयार किए जाते हैं।

    सैंडविच की खासियत

    यह एक तीन लेयर वाला सैंडविच है जिसे वेजीटेबल्स और पनीर से भरा जाता है। इन्दौर का स्वाद बिना 'सेव' और 'नमकीन' के अधूरा है। यहां सैंडविच के ऊपर ढेर सारा पनीर, मेयोनीज और इंदौरी सेव डाली जाती है। मात्र 150 रुपये में मिलने वाला यह सैंडविच इतना भारी होता है कि इसे दो से तीन लोग आसानी से खा सकते हैं।

    आज के दौर में मधुरम की सफलता में सोशल मीडिया का बड़ा हाथ है। इनके सैंडविच बनाने के 'सैटिस्फाइंग' वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों बार देखे जाते हैं। दूर-दूर से लोग केवल इस 'जम्बो सैंडविच' का अनुभव लेने इंदौर आते हैं।

