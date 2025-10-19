इंदौर बना 'कुबेरपुर', धनतेरस पर 1200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का हुआ कारोबार

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। दीपोत्सव का आरंभ यानि धनत्रयोदशी पर देवी अहिल्या का नगर इंदौर मानो ‘कुबेरपुर’ बन गया। बाजार में इतनी धनवर्षा हुई कि शाम तक लोगों के चेहरे दमकने लगे। शहर के कई हिस्सों में शनिवार को हुई वर्षा भी इस विशेष पर्व का उल्लास कम नहीं कर पाई। सुबह से आधी रात तक बाजारों में भीड़ जुटी रही। बिक्री के लिहाज से धनतेरस फिर से वर्ष का सबसे बड़ा दिन साबित हुआ।

इंदौर में सुबह से रात तक हुए कारोबार ने 1200 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर लिया। सोना-चांदी के साथ गाड़ियों के शोरूमों, इलेक्ट्रानिक उपकरणों की दुकानों से लेकर बर्तन बाजार में भी खरीदारों की भीड़ रही। बिक्री के लिहाज से आटोमोबाइल सेक्टर यानी वाहनों का बाजार सबसे आगे रहा।

आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार करीब 5000 दुपहिया और 2000 कारों की डिलीवरी हुई। शनिवार होने के कारण कई लोगों ने डिलीवरी को आगे के लिए टाल दिया। 3000 से ज्यादा वाहनों की बुकिंग भी हुई। रविवार को भी वाहनों की डिलीवरी जारी रहेगी। वाहनों की बिक्री और बुकिंग के साथ आटोमोबाइल सेक्टर में कारोबारी आंकड़ा 500 करोड़ तक पहुंचता दिखा। सोने-चांदी को निवेश मानकर खरीदी कर रहे इंदौर चांदी-सोना जवाहरात व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हुकम सोनी के अनुसार चांदी के सिक्कों और गहनों की बिक्री बीते वर्षों के मुकाबले कहीं ज्यादा रही। सोने में शगुन की खरीद करने वाले आगे आए। व्यापारी कह रहे हैं कि लोग निवेश मानकर खरीदी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि अगली धनतेरस तक उन्हें 25 प्रतिशत रिटर्न मिल सकती हैं।

तांबे-कांसे का चलन बढ़ा बर्तन बाजार में भी जबरदस्त भीड़ देखी गई। दशकों से धनतेरस पर बर्तन खरीदने की परंपरा रही है। इस वर्ष तांबा-कांसा और पीतल के बर्तनों के प्रति लोगों का रुझान देखा गया। साथ ही आधुनिक दौर के डिनर व कटलरी सेट व बर्तनों को पुरानी धातुओं में बनाया जा रहा है। स्टील के बर्तनों के साथ अब इनकी खरीदी में लोग ज्यादा रुचि ले रहे हैं। दो हजार कारें, पांच हजार से अधिक दोपहिया बिके धनतेरस पर आटोमोबाइल सेक्टर गुलजार रहा। शुभ मुहूर्त में लोगों ने अपने पसंद के वाहन खरीदे और पूजन के लिए मंदिर लेकर पहुंचे। इंदौर में करीब दो हजार कारें और पांच हजार दोपहिया वाहन बिकने का अनुमान बताया जा रहा है। अन्य वाहनों को जोड़ लें तो इंदौर में करीब 500 करोड़ रुपये का कारोबार आटोमोबाइल सेक्टर में रहा। वाहनों के कई वेरियंट और कलर की कमी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष कासलीवाल का कहना है कि धनतेरस पर वाहनों की खरीदी अच्छी रही। रविवार को भी धनतेरस रहेगी। आटोमोबाइल एसोसिएशन के सचिव विशाल पम्मानी का कहना है कि इस बार वाहन खरीदी में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि मांग अधिक होने से शोरूम पर कई वेरियंट और कलर खत्म हो गए हैं। इलेक्ट्रानिक मार्केट इंदौर शहर के मध्य एमटीएच, सपना-संगीता, विजय नगर, राजवाड़ा, पलासिया क्षेत्र में बने इलेक्ट्रानिक के छोटे-बड़े शोरूमों में भी कारोबार जमकर हुआ। लोग पसंद के अनुसार फ्रिज, टीवी, लैपटाप, वाशिंग मशीन, मोबाइल, म्यूजिक सिस्टम, किचन अप्लाइंसेस आदि की खरीदारी अच्छी देखने को मिली है।