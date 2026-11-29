नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: अवैध शराब तस्करी के मामले में चंदन नगर पुलिस ने पूर्व पार्षद बंते यादव के बेटे सिद्धार्थ उर्फ बंटी को रिमांड पर ले लिया है। बंटी से गुजरात कनेक्शन के संबंध में पूछताछ चल रही है। इस केस में ठेकेदार आदित्य शिवहरे को भी आरोपित बना कर तलाशा जा रहा है।