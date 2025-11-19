इंदौर : लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में पर्ची बनाने के लिए शुरू हुई तीन खिड़कियां, किसानों की परेशानी कम

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में आने वाले किसानों को पर्ची बनाने के लिए परेशान होना पड़ रहा था। लाइन लगाकर किसानों को पर्ची बनवाना पड़ रही थी, लेकिन मंगलवार को मंडी प्रशासन ने एक खिड़की अतिरिक्त शुरू कर पर्ची बनाने की प्रक्रिया को सरल कर दिया। अब मंडी प्रांगण में तीन खिड़कियां संचालित हो रही हैं। रात्रि में भी खिड़की पर पर्ची बनेगी और एक कर्मचारी मौजूद रहेगा।

अतिरिक्त खिड़की शुरू दरअसल भावांतर योजना के तहत सोयाबीन की खरीदी के लिए पंजीयन किए गए हैं और अब किसान मंडियों में अपनी फसल का विक्रय कर रहे हैं। वर्तमान में प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं और किसानों को मंडी में प्रवेश पर्ची के साथ ही भावांतर योजना के दस्तावेज जमा करना पड़ रहे हैं। इसके लिए लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में लंबी कतारें लग रही थीं। किसानों की परेशानी को देखते हुए मंडी प्रशासन ने एक अतिरिक्त खिड़की शुरू कराई है।