मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    30 सितंबर तक कैसे करें सालभर का ऑडिट, आयकर विभाग के फरमान से भड़के व्यापारी

    Income Tax Audit: इंदौर के व्यापारी आयकर विभाग के 14 दिन के ऑडिट डेडलाइन से नाराज हैं। 1 करोड़ से अधिक कारोबार वाले व्यापारियों को 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं इतने कम समय में ऑडिट संभव नहीं। व्यापारी वर्ग समय सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुहिम भी चलाई।

    By Lokesh Solanki
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 10:27:39 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 10:31:08 AM (IST)
    30 सितंबर तक कैसे करें सालभर का ऑडिट, आयकर विभाग के फरमान से भड़के व्यापारी
    आयकर विभाग ने 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. 45 बिंदुओं पर सत्यापन जरूरी, समय कम होने से परेशानी।
    2. सियागंज एसोसिएशन ने नवंबर तक समय बढ़ाने की मांग की।
    3. छोटे मध्यम उद्योगों के लिए ऑडिट प्रक्रिया और कठिन हुई।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। सरकार द्वारा बजट पेश करने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए व्यापारी वर्ग को 14 दिन का समय दिया गया है, जो व्यापारियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। आयकर विभाग के ताजा निर्देशों से व्यापारी वर्ग में नाराजगी फैल गई है। 16 सितंबर को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बीत चुकी है और अब विभाग ने 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करने का आदेश दिया है।

    चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर पेशेवरों का कहना है कि 365 दिनों का हिसाब-किताब 14 दिन में कैसे पूरा किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग ने एक्स पर आयकर विभाग की मनमानी के खिलाफ मुहिम छेड़ने का निर्णय लिया है।

    ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है

    सरकार ने बजट फरवरी में पेश किया था और यूटिलिटी फार्म जुलाई में जारी होना था, लेकिन यह अगस्त तक नहीं आया। इसके बाद 15 सितंबर को आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि थी, जिसे पोर्टल ठप होने के कारण 16 सितंबर कर दिया गया। 1 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यापारी-फर्म को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।

    सीए कीर्ति जोशी के अनुसार, हर साल आयकर रिटर्न की तारीख बीतने के बाद ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कम से कम दो महीने का समय मिलता है। इस बार तो ऑडिट का फार्म ही समय पर पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ। अब विभाग का कहना है कि 14 दिनों में ऑडिट पूरा कर दें, जबकि हर ऑडिट को 45 बिंदुओं पर सत्यापित करना आवश्यक है।

    कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं

    छोटे और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए यह प्रक्रिया और भी कठिन हो गई है। चार्टर्ड अकाउंटेंट और पेशेवरों का कहना है कि इतने कम समय में ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना संभव नहीं है। व्यापारी वर्ग आयकर विभाग और सरकार से मांग कर रहा है कि समय सीमा को बढ़ाया जाए, लेकिन विभाग इस पर कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है।

    त्योहारों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो गई है। व्यापारी वर्ग का कहना है कि सरकार और आयकर विभाग के आदेशों के कारण त्योहारों का बिक्री सीजन प्रभावित हो रहा है। नवरात्र के दौरान उन्हें ऑडिट का हिसाब लगाने में जुटना पड़ेगा।

    सियागंज व्यापारी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नईम पालवाला के अनुसार, व्यापारी एसोसिएशन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा जाएगा, जिसमें मियाद को नवंबर तक बढ़ाने की मांग की जाएगी। रेडिमेड गारमेंट व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने भी ट्वीटर पर ऑडिट तारीख बढ़ाने के लिए मुहिम चलाई है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.