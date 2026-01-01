मेरी खबरें
    Indore tragedy: अपर मुख्य सचिव ने किया भागीरथपुरा का दौरा, अनाउंसमेंट किया गया- पानी उबालकर, छानकर पीएं

    गुरुवार को भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की टंकी से जलप्रदाय किया गया। जल प्रदाय के दौरान क्षेत्र के हर बस्ती एवं कॉलोनी में निगम की टीम को तैनात की गई ...और पढ़ें

    By Kuldeep BhawsarEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Thu, 01 Jan 2026 11:43:59 PM (IST)Updated Date: Thu, 01 Jan 2026 11:49:07 PM (IST)
    इंदौर का भागीरथपुरा झेल रहा है पेयजल त्रासदी।

    HighLights

    1. अपर मुख्य सचिव ने किया भागीरथपुरा का दौरा।
    2. टंकी से सप्लाय हुआ पानी, निगम ने फिर लिए सैंपल।
    3. एसीएस ने भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण भी किया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे ने भागीरथपुरा पानी की टंकी एवं आस पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव उनके साथ थे। उन्होंने भागीरथपुरा पानी की टंकी पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।

    गुरुवार को भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की टंकी से जलप्रदाय किया गया। जल प्रदाय के दौरान क्षेत्र के हर बस्ती एवं कॉलोनी में निगम की टीम को तैनात की गई थी। टीम ने पानी की जांच की जा रही थी। एसीएस ने भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण भी किया।


    निरीक्षण के दौरान एसीएस ने भागीरथपुरा पानी की टंकी से किए जा रहे पानी के सैंपल को स्वयं जांचा। इस दौरान रहवासियों से भी चर्चा की।

    नगर निगम द्वारा नागरिकों को पानी उबालकर, छानकर उपयोग में लाने के बारे में लगातार घोषणा की जा रही है। एसीएस ने भागीरथपुरा स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहां आने वाले मरीज के स्वास्थ्य संबंधी रजिस्टर को देखा।

