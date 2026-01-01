Indore tragedy: अपर मुख्य सचिव ने किया भागीरथपुरा का दौरा, अनाउंसमेंट किया गया- पानी उबालकर, छानकर पीएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। नगरीय विकास एवं आवास विभाग अपर मुख्य सचिव (एसीएस) संजय दुबे ने भागीरथपुरा पानी की टंकी एवं आस पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान निगमायुक्त दिलीप कुमार यादव उनके साथ थे। उन्होंने भागीरथपुरा पानी की टंकी पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली।

गुरुवार को भागीरथपुरा क्षेत्र में पानी की टंकी से जलप्रदाय किया गया। जल प्रदाय के दौरान क्षेत्र के हर बस्ती एवं कॉलोनी में निगम की टीम को तैनात की गई थी। टीम ने पानी की जांच की जा रही थी। एसीएस ने भागीरथपुरा क्षेत्र का निरीक्षण भी किया।