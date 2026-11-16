गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर इंदौर के कारोबारी से मांगी 10 करोड़ की फिरौती, SIT जांच शुरू

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। लंबे समय बाद इंदौर एक बार फिर गैंगस्टर्स के निशाने पर है। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में बम की धमकी के बाद अब एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से फिरौती मांगी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के विरोधी रोहित गोदारा के नाम पर दी गई धमकी में उसके हैंडलर सागरसिंह शेखावत ने संजय भूरिया से 10 करोड़ रुपये मांगे हैं।

आरोपित ने पुर्तगाल के अंतरराष्ट्रीय नंबरों से कॉल कर गोली मारने और अपहरण की धमकी दी। क्राइम ब्रांच पुलिस के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चार दिनों से आ रहे थे अंतरराष्ट्रीय कॉल, वीपीएन नेटवर्क के इस्तेमाल की आशंका लसूड़िया की सिंगापुर टाउनशिप निवासी 45 वर्षीय संजय, हेतराम भूरिया के पुत्र हैं। देवास नाका पर उनका ट्रांसपोर्ट व्यवसाय है। शनिवार को उन्होंने डीसीपी (अपराध) राजेश त्रिपाठी को बताया कि पिछले चार दिनों से अंतरराष्ट्रीय नंबरों से लगातार धमकियां मिल रही हैं। फोन करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा का हैंडलर सागरसिंह शेखावत बताया।