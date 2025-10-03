मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर में नो एंट्री के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्ट कारोबारी, 6 अक्टूबर से माल बुकिंग और डिलीवरी करेंगे बंद

    इंदौर में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने नो एंट्री नियमों के विरोध में 6 अक्टूबर से माल बुकिंग और डिलीवरी बंद कर दी है। एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फीट ऑनर्स ने यह निर्णय लिया है। इससे बाजारों में वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित होगी। प्रशासन से नियमों में बदलाव की मांग की जा रही है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 03 Oct 2025 10:17:31 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 03 Oct 2025 10:33:09 AM (IST)
    इंदौर में नो एंट्री के विरोध में उतरे ट्रांसपोर्ट कारोबारी, 6 अक्टूबर से माल बुकिंग और डिलीवरी करेंगे बंद
    नो एंट्री नियमों के कारण कारोबार लगातार प्रभावित होने की बात कर रहे ट्रांसपोर्टर। प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात ग्यारह बजे तक प्रवेश पर रोक लगा दी है।
    2. दोपहर 12 से 3 बजे तक ही लोहामंड़ी क्षेत्र में छूट दी गई है।
    3. कम समय होने से बुकिंग और सप्लाई प्रभावित हो रही है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने 6 अक्टूबर से माल की बुकिग पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। शहर के नो एंट्री क्षेत्र में संचालित करीब 500 ट्रांसपोर्ट कार्यालय और गोदामों से माल की बुकिंग और डिलीवरी बंद रहेगी। इससे बाजारों में वस्तुओं की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ट्रांसपोर्टरों ने यह निर्णय नो एंट्री को लेकर बरती जा रही सख्ती के कारण लिया है।

    एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फीट ऑनर्स के द्वारा सोमवार से शहर में लोहा मंडी और अन्य क्षेत्रों में संचालित अपने कार्यालय और गाेदाम में माल की बुकिंग नहीं ली जाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा लगाए गए नो एंट्री नियमों के कारण उनका कारोबार लगातार प्रभावित हो रहा है।

    प्रशासन ने सुबह 6 बजे से रात ग्यारह बजे तक प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहीं निवेदन करने पर केवल दोपहर 12 से 3 बजे तक ही ट्रकों को लोहामंडी क्षेत्र में प्रवेश की छूट दी गई है। जबकि पहले दोपहर 12 से 5 बजे तक और रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक प्रवेश मिलता था। कम समय होने से बुकिंग और सप्लाई प्रभावित हो रही है।

    कई शहरों तक होती है सप्लाई

    इंदौर से करीब 1500 ट्रक रोजाना माल लोडिंग होता है। जो प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही पडा़ेसी राज्यों के कई शहरों तक जाता है। वहीं इतने ही ट्रक माल अन्य शहरों से इंदौर पहुंचता है।इंदौर आने वाले माल को यह ट्रांंसपोर्टर ही बाजारों में सप्लाई करते है।वहीं बाहर से आने वाले व्यापारी इंदौर में खरीदे गए माल को ट्रांसपोर्ट के माध्यम ले जाते है। बुकिंग बंद होने से बाजार में सप्लाई और माल की बिक्री दोनों प्रभावित होगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.