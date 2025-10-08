मेरी खबरें
    Indore: नो एंट्री में छूट के बाद तीन दिन से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, बुकिंग शुरू

    यातायात पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों को उचित मानते हुए तीन मार्गो पर नो एंट्री के समय में संशोधन किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा इसको लेकर नए आदेश जारी करेंगे। मांगे माने जाने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करते हुए माल की बुकिंग शुरू कर दी।

    By prem jat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 09:04:30 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 09:10:25 PM (IST)
    ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्‍म।

    HighLights

    1. नो एंट्री में छूट के बाद तीन दिन से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, बुकिंग शुरू।
    2. प्रशासन जारी करेगा आदेश, लोहामंडी, पंचकुईयां और पोलोग्राउंड में मिली राहत।
    3. एसोसिएशन की मांगें मानते हुए तीन मार्गो पर नो एंट्री के समय में संशोधन किया है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहर में बीते तीन दिनों से चल रही ट्रांसपोर्टरों की स्वैच्छिक बंद मुहिम बुधवार को सप्तात हो गई। ट्रांसपोर्टर्स की प्रमुख मांग थी कि नो एंट्री के समय में आंशिक छूट दी जाए, ताकि व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित न हों। यातायात पुलिस के प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रशासन ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों को उचित मानते हुए तीन मार्गो पर नो एंट्री के समय में संशोधन किया है। कलेक्टर शिवम वर्मा इसको लेकर नए आदेश जारी करेंगे। मांगे माने जाने के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने भी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा करते हुए माल की बुकिंग शुरू कर दी।

    एसोसिएशन आफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट ऑनर्स, इंदौर ट्रक आपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और देवास नाका ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के आव्हान पर छह अक्टूबर से लोहामंडी और पंचकुईया में पार्सल बुकिंग बंद की गई। दूसरे दिन से देवास नाका और ट्रांसपोर्ट नगर में भी काम बंद कर दिया गया।

    हालाकि जिला प्रशासन और पुलिस ने समय की नजाकत को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स के साथ सहमति बनाते हुए आंशिक छूट पर सहमति देते हुए तीसरे दिन काम बंद मुहिम को पूर्ण रूप से विराम लगवा दिया।

    एसोसिएशन आफ पार्सल के अध्यक्ष राकेश तिवारी और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सीएल मुकाती ने बताया कि सहमित बनने के बाद हड़ातल स्थगित कर दी गई।अपर कलेक्टर रोशन राय का कहना है कि तीन स्थानों लोहामंडी, पंचकुईया और पोलोग्राउंड में प्रवेश छूट देने की सहमति बन गई है। इसको लेकर आदेश जारी किए जाएंगे।

    भारी वाहनों को यहां मिलेगी प्रवेश की छूट

    - पालदा से लोहामंडी मार्ग :- दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक और रात 10 से सुबह 6 बजे तक।

    - चंदन नगर से अंतिम चौराहा होते हुए पंचकुईया मार्ग :- दोपहर 12 से 3 बजे और रात 11 से सुबह 6 बजे तक।

    - सांवेर रोड, बाणगंगा चौराहा से पोलोग्राउंड मार्ग :- दोपहर 12 से शाम 3 बजे और रात 11 से सुबह 6 बजे तक।

    पहले से खुले मार्ग पर जारी रहेगी छूट

    - राऊ सर्कल से राजेंद्र नगर, चौइथराम सब्जी मंडी और ट्रांसपोर्ट नगर का मार्ग खुला रहेगा।

    - चौईथराम सब्जी मंडी से पालदा तक का मार्ग भी पूरे समय खुला रहेगा।

    - बायपास से रेडीसन चौराहा, देवास नाका, लवकुश चौराहा तक का मार्ग पहले की तरह खुला रहेगा।

