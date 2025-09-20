इंदौर ट्रक हादसे में मालिक साहिल खान की तलाश, ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ दूसरा केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन बेकसूरों की मौत के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ पुलिस ने दूसरा प्रकरण दर्ज कर लिया है। उस पर सिपाहियों को टक्कर मारकर भागने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ट्रक मालिक साहिल खान की भी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। साहिल परिवार सहित गायब हो गया है।
कालानी नगर से बड़ा गणपति तक ट्रक (एमपी 09जेडपी 4069) ने प्रो. लक्ष्मीकांत सोनी, कैलाशचंद जोशी और महेश की टक्कर मारकर जान ले ली थी। हादसे में 14 लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने चालक गुलशेर, हेल्पर शंकर और उसके रिश्तेदार विष्णु को पकड़ लिया है। पुलिस मामले में ट्रक मालिक साहिल खान पुत्र जफरुद्दीन निवासी तंजीम नगर खजराना को भी आरोपित बनाएगी। वर्तमान में वह धरमपुरी में रहता है।
शुक्रवार को टीम आरोपित गुलशेर को लेकर धरमपुरी पहुंची और साहिल की तलाश की, पर आरोपित परिवार सहित फरार हो गया। टीआई तरुण भाटी के मुताबिक आरोपित गुलशेर का लाइसेंस भी नहीं मिला है। उसने बताया कि 2018 में वैधता समाप्त हो गई थी। पुलिस इस संबंध में भी पूछताछ कर रही है।
ट्रक हादसे में घायलों की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। चिकित्सकों ने कुछ लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। उनमें आटो रिक्शा चालक अनिल कोठारे (अमर पैलेस) भी एक है। सोमवार शाम अनिल रोजगार की तलाश में घर से निकला था। उसने ऑटो रिक्शा में सवारियां बैठाईं और बड़ा गणपति की तरफ जा रहा था।
शिक्षक नगर से आगे निकलते ही ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आटो चकनाचूर हो गया। अनिल के सिर में गहरी चोट लगी। उसे रामचंद्रनगर स्थित गीतांजलि अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अनिल की शुक्रवार को अस्पताल से छुट्टी हो गई। अनिल के सिर में 20 टांके आए हैं। उसकी मां सेवंतीबाई और पत्नी माधुरी के मुताबिक रिक्शा कर्ज कर लिया था। अनिल इससे बहुत परेशान है।
विजय नगर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती संस्कृति के हाथ का आपरेशन तो हो गया, लेकिन इन्फेक्शन समाप्त नहीं हो रहा है। संस्कृति भी ट्रक हादसे में घायल हो गई थी। उसके हाथ का आपरेशन किया गया था। डॉक्टर ने पैर की नस काटकर हाथ में लगाई थी। संस्कृति के पिता अशोक के मुताबिक बेटी का तीन दिन से इन्फेक्शन खत्म नहीं हुआ है। शुक्रवार को डॉक्टर ने कहा कि इन्फेक्शन में नियंत्रण नहीं हुआ तो मुंबई जाना पड़ेगा। इसी तरह लीड्स एन्क्लेव निवासी अशोक गोपलानी को डाक्टरों ने शुक्रवार को छुट्टी दे दी।
नो एंट्री को लेकर पुलिस गंभीर हो गई है। पुलिस ने सभी थाना प्रभारी और एसीपी को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल सीपी (मुख्यालय) आरके सिंह के अनुसार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत पुलिस ने 19 नो एंट्री पाइंट पर एआई बेस कैमरे लगवाने का निर्णय लिया है। उन स्थानों पर डिस्प्ले, लाइट की पर्याप्त व्यवस्था का भी सुझाव दिया गया है।