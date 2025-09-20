इंदौर ट्रक हादसे में मालिक साहिल खान की तलाश, ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ दूसरा केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। तीन बेकसूरों की मौत के जिम्मेदार ट्रक ड्राइवर गुलशेर के खिलाफ पुलिस ने दूसरा प्रकरण दर्ज कर लिया है। उस पर सिपाहियों को टक्कर मारकर भागने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ट्रक मालिक साहिल खान की भी सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। साहिल परिवार सहित गायब हो गया है।

कालानी नगर से बड़ा गणपति तक ट्रक (एमपी 09जेडपी 4069) ने प्रो. लक्ष्मीकांत सोनी, कैलाशचंद जोशी और महेश की टक्कर मारकर जान ले ली थी। हादसे में 14 लोग घायल भी हुए थे। पुलिस ने चालक गुलशेर, हेल्पर शंकर और उसके रिश्तेदार विष्णु को पकड़ लिया है। पुलिस मामले में ट्रक मालिक साहिल खान पुत्र जफरुद्दीन निवासी तंजीम नगर खजराना को भी आरोपित बनाएगी। वर्तमान में वह धरमपुरी में रहता है।

शुक्रवार को टीम आरोपित गुलशेर को लेकर धरमपुरी पहुंची और साहिल की तलाश की, पर आरोपित परिवार सहित फरार हो गया। टीआई तरुण भाटी के मुताबिक आरोपित गुलशेर का लाइसेंस भी नहीं मिला है। उसने बताया कि 2018 में वैधता समाप्त हो गई थी। पुलिस इस संबंध में भी पूछताछ कर रही है। रोजगार की तलाश में निकला अनिल 20 टांके लेकर घर लौटा ट्रक हादसे में घायलों की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है। चिकित्सकों ने कुछ लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। उनमें आटो रिक्शा चालक अनिल कोठारे (अमर पैलेस) भी एक है। सोमवार शाम अनिल रोजगार की तलाश में घर से निकला था। उसने ऑटो रिक्शा में सवारियां बैठाईं और बड़ा गणपति की तरफ जा रहा था।