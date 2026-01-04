इंदौर में पांच साल से पानी जांच बंद, दूषित जल ने छीन ली कई जिंदगियां... निगम की लापरवाही उजागर, सिस्टम पर सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: इंदौर शहर में नगर निगम द्वारा वितरित किए जा रहे नर्मदा पेयजल की गुणवत्ता जांच व्यवस्था बीते पांच वर्षों से लगभग ठप पड़ी है। पहले प्रतिदिन प्रत्येक वार्ड से पानी के सैंपल लेकर मूसाखेड़ी स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे जाते थे, लेकिन अब हालात यह हैं कि जहां पहले प्रतिदिन 700 से 800 सैंपल पहुंचते थे, वहीं अब पूरे महीने में सिर्फ 100 से 150 सैंपल ही जांच के लिए भेजे जा रहे हैं।

यदि नगर निगम द्वारा टंकियों से जलप्रदाय शुरू करने के बाद रहवासी क्षेत्रों में नियमित सैंपल जांच की प्रक्रिया अपनाई जाती, तो भागीरथपुरा में दूषित पानी समय रहते पकड़ में आ जाता और कई निर्दोष लोगों की जान बचाई जा सकती थी।

नगर निगम के नर्मदा जल प्रदाय विभाग में 22 जोन, 35 अधिकारी और लगभग 500 कर्मचारी कार्यरत हैं। शहर की 105 पानी की टंकियों से जल आपूर्ति की जाती है। नियमानुसार, प्रत्येक टंकी से जलप्रदाय शुरू करने से पहले क्लोरीन की मात्रा की जांच की जानी चाहिए, लेकिन कई टंकियों पर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। हालांकि निगम के पास पर्याप्त अमला है, फिर भी वार्ड स्तर पर पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजने की जिम्मेदारी का पालन नहीं हो रहा। ड्रेनेज का पानी बना दूषित जल का कारण भागीरथपुरा क्षेत्र की 35 बोरिंग की जांच में हैजा फैलाने वाला बैक्टीरिया पाया गया। ड्रेनेज पाइप लाइन और चेम्बरों के ओवरफ्लो या रिसाव के कारण नर्मदा पाइप लाइन और बोरिंग में गंदा पानी पहुंच जाता है। पुराने ड्रेनेज चेम्बरों में कच्ची ईंटों की जुड़ाई होने से वे चोक हो जाते हैं और पानी जमीन में रिसता रहता है, जिससे पेयजल स्रोत दूषित हो जाते हैं।