इंदौर जल त्रासदी... 10 साल की मन्नत के बाद जन्मा बेटा दूषित पानी की भेंट चढ़ा, मां के दूध में घुला 'जहर'

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण फैल रही बीमारी ने एक और मासूम की जान ले ली है। छह माह के अभियान साहू की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। मां साधना और पिता सुनील के अनुसार, उनकी शादी वर्ष 2014 में हुई थी और 10 वर्षों के लंबे इलाज व मन्नतों के बाद उन्हें बेटा प्राप्त हुआ था। मां ने बताया कि दूध कम आने के कारण वे दूध में पानी मिलाकर बच्चे को पिलाती थीं। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस पानी को वे मिला रही हैं, वह दूषित होकर जहर बन चुका है। सोमवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ने पर बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।

सिसक रहा परिवार: "अब किसे बांधूंगी राखी" मासूम अभियान की 10 वर्षीय बड़ी बहन का रो-रोकर बुरा हाल है। वह बार-बार अपने भाई को याद करते हुए पूछ रही है कि अब वह राखी किसे बांधेगी। स्कूल शिक्षिका मां और पिता को उम्मीद थी कि यह बेटा उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने उनकी खुशियां छीन लीं। परिजनों का आरोप है कि दूषित पानी ने उनके बच्चे की जान ली है। इसी क्षेत्र की पीछे वाली गली में एक दो माह की बच्ची की मौत की खबर भी सामने आई है।