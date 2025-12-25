नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इस साल वर्ष के अंतिम दिनों में शहर में ठंड की तीव्रता कम रहेगी। ऐसे में 31 दिसंबर की रात के जश्न मनाने वालों की राह में ठंडक बाधक नहीं बनेगी। इंदौर में विगत 19 दिनों से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है।
मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में आगामी दिनों में न्यूनत तापमान में बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को मिलेगा और 30 व 31 दिसंबर के आसपास न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के सामान्य स्तर पर भी नजर आ सकता है।
गुरुवार को शहर में न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्सियस कम था। वही अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम था। गुरुवार सुबह हवाओं ने हल्की ठंडक का अहसास करवाया वही दोपहर में धूप भी निकली।
भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में पश्चिमी मध्यप्रदेश पर एक प्रति चक्रवात बना हुआ है। इसके प्रभाव से अभी हिमालय की ओर से आने वाली उत्तरी हवाओं पर रोक लगेगी।
आगामी दिनों में हवाओं को रुख बदलता रहेगा। न बादल रहेंगे और न ही सुबध धुंध का असर दिखाई देगा। इसके प्रभाव से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।