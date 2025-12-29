मेरी खबरें
    Indore Weather: इंदौर में नए साल की शुरुआत में तीव्र ठंडक से रहेगी राहत

    भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक प्रति चक्रवात मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 31 दिसंबर से हवाओं का रुख प ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 08:22:36 PM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 08:25:28 PM (IST)
    नए साल में कैसा रहेगा इंदौर का मौसम।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अभी शहरवासियों को उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात में व अलसुबह शीत लहर का अहसास हो रहा है। हालांकि नए साल की शुरुआत में शहरवासियों को हल्की ठंडक का अहसास ही होगा।

    सोमवार को उत्तरी हवाओं ने ठंडक का अहसास करवाया और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम था।

    अधिकतम तापमन 28.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जो सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस कम था। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक प्रति चक्रवात मध्य भारत के ऊपर बना हुआ है।

    इसके प्रभाव से 31 दिसंबर से हवाओं का रुख पश्चिमी होने के कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

    पिछले पांच दिनों में शहर में न्यूनतम तापमान

    दिनांक न्यूनतम तापमान

    25 दिसंबर 7.5

    26 दिसंबर 9.0

    27 दिसंबर 6.2

    28 दिसंबर 6.6

    29 दिसंबर 6.4

    नोट: तापमान डिग्री सेल्सियस में


