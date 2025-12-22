Indore Weather: 15 दिन बाद इंदौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर पहुंचा, शीतलहर से मिली राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अभी तक जहां उत्तर पूर्वी हवाएं तापमान गिरा रही थी वही पिछले दो दिनों से हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को शहर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री कम था।