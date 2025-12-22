मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Weather: 15 दिन बाद इंदौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर पहुंचा, शीतलहर से मिली राहत

    सोमवार को शहर में हल्की बादल भी छाए और दोपहर में धूप भी निकली। सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग ...और पढ़ें

    By Udaypratap SinghEdited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 08:35:19 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 08:40:32 PM (IST)
    Indore Weather: 15 दिन बाद इंदौर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से ऊपर पहुंचा, शीतलहर से मिली राहत
    इंदौर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. 15 दिन बाद इंदौर में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा
    2. बीते दिनों से इंदौर में पारा आठ डिग्री सेल्सियस से तो नीचे ही बना हुआ था
    3. इस वजह से शहरवासियों को रात में शीत लहर से अब जाकर राहत मिली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। अभी तक जहां उत्तर पूर्वी हवाएं तापमान गिरा रही थी वही पिछले दो दिनों से हवाओं का रुख उत्तर पश्चिमी होने से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सोमवार को शहर में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री कम था।

    15 दिन बाद इंदौर में न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। बीते दिनों से इंदौर में पारा आठ डिग्री सेल्सियस से नीचे ही बना हुआ था। इस वजह से शहरवासियों को रात में शीत लहर से राहत मिली।


    naidunia_image

    • सोमवार को शहर में हल्की बादल भी छाए और दोपहर में धूप भी निकली। सोमवार को शहर में अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम रहा।

    • भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक मंगलवार को दिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

    • इसके बाद बुधवार व गुरुवार को भी शीत लहर का असर नहीं रहेगा। रात में ठंड से शहरवासियों को हल्की राहत मिलेगी। दिन में बादल रहेंगे और धूप भी निकलेगी।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.