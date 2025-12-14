Indore Weather: इंदौर में हफ्तेभर 10 डिग्री से नीचे ही रहेगा न्यूनतम तापमान, कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। शहरवासियों को अभी रात में तीव्र ठंडक का अहसास हो रहा है। दोपहर में धूप निकलने के कारण सर्दी लगभग गायब है। इंदौर में इस सप्ताह शहरवासियों को रात की ठंडक से भी हल्की राहत मिलेगी। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी सप्ताह में हवाओं का रूख बदलने से रात के तापमान में इजाफा होगा। इस वजह से दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान पर बना हुआ है। वही इसके पीछे एक ओर पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। जब भी पश्चिमी विक्षोभ आता है तो मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ जाता है।