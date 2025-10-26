इंदौर वालों को सर्दी के लिए करना होगा नवंबर का इंतजार, अगले हफ्ते बादल और बारिश की संभावना

मेरी खबरें
    By Udaypratap Singh
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 26 Oct 2025 05:30:34 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 26 Oct 2025 05:30:33 AM (IST)
    नईदुनिया सिटी। इंदौर में बारिश का सिलसिला जारी है। अक्टूबर के आख़िरी सप्ताह में भी इंदौर में सर्दी का असर नदारद है। दिन में बादल और सूरज के बीच लुका-छिपी का दौर जारी है, वहीं रात में बादलों के कारण उमस और गर्मी का अहसास हो रहा है। हालात यह हैं कि लोगों को अभी भी घरों में एसी, कूलर और पंखे चलाने पड़ रहे हैं।

    अगले सप्ताह का मौसम

    मौसम विभाग के मुताबिक, अगले सप्ताह इंदौर में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी। सप्ताह के बीच में गरज-चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य के करीब दर्ज होगा।


    भोपाल मौसम केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में पूर्व-मध्य अरब सागर और दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में अवदाब क्षेत्र सक्रिय हैं। इनके कारण इंदौर सहित मध्यप्रदेश में दोनों ओर से नमी आ रही है। साथ ही 27 अक्टूबर की रात से पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इसके असर से 26 से 28 अक्टूबर के बीच इंदौर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

    तापमान का अनुमान

    26 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 27 और 28 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 21 डिग्री रहेगा। 29 अक्टूबर को न्यूनतम तापमान घटकर 20 डिग्री हो सकता है। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है।

