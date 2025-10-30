Indore Weather Update: इंदौर में दिनभर छाए रहे बादल, उत्तरी हवाओं ने करवाया ठंडक का अहसास

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। बुधवार को शहर में दिनभर बादल छाए और उत्तर-पूर्वी हवाओं ने ठंडक का अहसास करवाया। दिन का अधिकत तापमान सामान्य से सात डिग्री सेल्सियस कम 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मंगलवार के मुकाबले बुधवार (Indore Ka Mausam) को दिन के तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली।

सोमवार के मुकाबले मंगलवार को दिन के तापमान में पांच डिग्री की गिरावट देखने को मिली। बुधवार को दिनभर शहर में धुंध का असर दिखाई दिया। बादलों के कारण रात के तापमान में बढ़ोत्तरी देखने को मिली और न्यूनतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस अधिक 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में अगले दो से तीन दिन इसी तरह बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी की स्थिति दिखाई देगी।

इन सिस्टम के कारण बदला है मौसम का मिजाज

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में बना मोंथा तूफान अब आंध्र प्रदेश व तेलंगान के तटीय क्षेत्र में गहरे अवदाव क्षेत्र तब्दील हो गया है। इसके अलावा पूर्व मध्य अरब सागर एक अवदाब क्षेत्र बना हैं। वहीं, एक ऊपरी हवा का चक्रवात दक्षिण हरियाणा व उससे समीप राजस्थान पर बना हुआ है। वहीं, एक पश्चिम विक्षोभ राजस्थान की सीमा व लाहौर के पास बना हुआ है। इन सिस्टम के प्रभाव से इंदौर सहित प्रदेश के कई हिस्से में बादल छाने के साथ वर्षा की गतिवधियां दिखाई दे रही है। उत्तरी हवाओं के कारण अभी शहरवासियों को ठंडक का अहसास हो रहा है।

नवंबर के मध्य में दिखाई देगा सर्दियों का असर

मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में मौजूद सिस्टम के कारण अभी दिन का पारा गिरा है। इन सिस्टम का असर खत्म होने के बाद पांच नवंबर के बाद इंदौर में न्यूनतम तापमान मेें गिरावट व दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में नवंबर के मध्य में हिमालय क्षेत्र से आने वाली उत्तरी हवाओं के कारण इंदौर में ठंडक का असर दिखाई देगा।