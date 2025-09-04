मेरी खबरें
    Indore Weather Update: इंदौर में जमकर बरस रहे बादल, अगले तीन दिन रहेगा ऐसा ही मौसम

    इंदौर में बारिश का कहर जारी है, और अगले तीन दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। शहर में 24 घंटों में करीब 127 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है, जबकि देपालपुर इलाके में सबसे ज्यादा 170 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

    By Prashant Pandey
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 04 Sep 2025 01:23:37 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 04 Sep 2025 01:28:18 PM (IST)
    Indore Weather Update: इंदौर में जमकर बरस रहे बादल, अगले तीन दिन रहेगा ऐसा ही मौसम
    इंदौर शहर में हो रही तेज बारिश। तस्वीर एबी रोड पर बीआरटीएस की।

    HighLights

    1. एक द्रोणिका और विदर्भ पर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है।
    2. अगले तीन दिनों तक मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है।
    3. सबसे ज्यादा बारिश देपालपुर इलाके में होना बताया जा रहा है।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में देर रात से शुरू हुआ बारिश का दौर अभी तक जारी है। इस महीने में लगातार तेज बारिश का यह पहला दौर है, जब शहर पूरी तरह पानी से तरबतर हो गया है। बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और कुछ जगह तो सड़के जलमग्न हो गई हैं। सड़कों पर जमा हुए पानी की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

    जानकारी के अनुसार इंदौर शहर में 24 घंटे के अंदर करीब 127 मिमी से ज्यादा बारिश हुई है। वहीं इंदौर में सबसे ज्यादा बारिश देपालपुर इलाके में होना बताया जा रहा है। यहां करीब 170 मिमी बारिश हुई। पिछले महीने में हुई कम बारिश से शहर के लोग परेशान था, जिसे इस झड़ी ने पूरा कर दिया है।

    बुधवार को शहर में बादल छाए और दोपहर में रिमझिम फुहारों के साथ हल्की बारिश रुक-रुककर हुई। शाम चार बजे बाद शहर में तेज बारिश हुई। एयरपोर्ट क्षेत्र में रात 8.30 बजे तक 22 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं रीगल क्षेत्र में रात 10 बजे तक 16 मिमी बारिश दर्ज की गई।

    भोपाल स्थित मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में आज मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वर्तमान में एक द्रोणिका जैसलमेर, कोटा, गुना व दमोह से गुजर रही है। वहीं विदर्भ पर ऊपरी हवा का चक्रवात बना हुआ है। इस वजह से अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। वहीं एक कम दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और उससे लगे क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होते हुए मप्र की ओर आएगा।

    इसके प्रभाव से इंदौर में अगले दो से तीन तेज बौछारों से शहर तरबतर होगा। बुधवार को शहर में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री सेल्सियस कम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य एक डिग्री सेल्सियस अधिक 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

