Indore Weather Update: सर्द हवाओं से ठिठुरा इंदौर, अगले एक हफ्ते तक पड़ेगा कोहरा और कड़ाके की ठंड

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाएं अभी शहरवासियों को रात के अलावा दिन में भी ठिठुरन का अहसास करवा रही हैं। अभी शहर में दिन व रात में धुंध व कोहरा नजर आ रहा है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में अगले एक सप्ताह कोहरे की स्थिति बरकरार रहेगी। 4 से 6 जनवरी तक न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी।

अभी पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने व उसके साथ उत्तर भारत में बादल छाने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से अभी उस हिस्से से इंदौर की ओर नमी आ रही है। इस नमी के साथ आ रही उत्तरी हवाओं के प्रभाव से शहरवासियों को रात के साथ दिन में भी ठंडक का अहसास हो रहा है। तीन दिन बाद हवाओं का रुख पश्चिमी होगा। ऐसे में तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी।

दिन में दोपहर में भी धूप निकलेगी और रात में शहरवासियों को तीव्र ठंडक का अहसास होगा। 10 जनवरी को उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ दिखाई देगा। इसके प्रभाव से इंदौर के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में अगले सप्ताह में शहरवासियों को सप्ताह की शुरुआत में जहां दिन व रात में तीव्र ठंडक का अहसास होगा वहीं सप्ताह के अंत में शहरवासियों को दिन में समय तीव्र ठंड से राहत मिलेगी। हवाओं ने दिन में भी कराया ठिठुरन का अहसास शहर में सात घंटे तक घना कोहरा छाया रहा। शुक्रवार रात तीन बजे से शनिवार सुबह 4.30 बजे तक दृश्यता 100 मीटर तक सिमटी रही। यानी इस दौरान 100 मीटर दूरी पर खड़ा व्यक्ति भी नहीं दिखाई दे रहा था। सुबह छाए कोहरे के कारण इंदौर एयरपोर्ट से दो दर्जन उड़ानें प्रभावित रहीं। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं ने रात के अलावा दिन में भी शहरवासियों को ठिठुरन का अहसास करवाया।