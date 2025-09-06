Indore Weather Update: इंदौर में आज दिनभर रुक-रुककर होगी बारिश, अनंत चतुर्दशी की झांकियों पर पड़ सकता है असर

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर शहर में तेज बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार सुबह हल्की फुहारें गिरीं, जबकि दोपहर बाद तेज बौछारों ने मौसम का मिजाज बदल दिया। शाम करीब चार बजे पूरे शहर में काले बादलों के कारण अंधेरा छा गया और फिर शुरू हुआ तेज बारिश का सिलसिला। इससे बीआरटीएस, बंगाली चौराहा, पत्रकार कालोनी सहित कई सड़कों और चौराहों पर जल जमाव की स्थिति बनी।

एयरपोर्ट मौसम केंद्र पर रात 8.30 बजे तक 45.1 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि रीगल क्षेत्र में शाम 7.30 बजे तक 31 मिमी बारिश हुई। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के अनुसार इंदौर में शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

दिन में रुक-रुककर हल्की बारिश होगी, जबकि कुछ समय के लिए तेज बौछारें भी तरबतर करेंगी। अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियों में खलल पड़ सकता है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 27.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री अधिक 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा। सितंबर दूसरे सप्ताह में कोटा पूरा हो सकता है पिछले तीन महीनों से इंदौर औसत वर्षा के आंकड़ों से दूर था, लेकिन सितंबर के पहले सप्ताह में हुई बारिश ने पिछले तीन महीनों की कमी को कुछ हद तक पूरा कर दिया। इस मानसून सीजन में शनिवार तक इंदौर में कुल 854.3 मिमी बारिश दर्ज हो चुकी है। सीजन की औसत बारिश को पूरा करने के लिए अभी 74.9 मिमी वर्षा की आवश्यकता है। सितंबर के दूसरे सप्ताह में कोटा पूरा होने की संभावना है।