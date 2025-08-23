मेरी खबरें
    Indore Weather Update: इंदौर में 24 से 26 अगस्त तक होगी बारिश, यहां है पूरे सप्‍ताह का बुलेटिन

    By Udaypratap Singh
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 08:31:47 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 08:40:11 PM (IST)
    इंदौर के मौसम का हाल।

    HighLights

    1. इस सप्‍ताह हल्की से मध्यम बारिश शहरवासियों को करेगी तरबतर।
    2. 27 अगस्त को अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक का अनुभव होगा।
    3. 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से तेज हवाएं भी चलेगी।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में अब तक इस मानसून सीजन की औसत से आधी वर्षा ही हुई है। इंदौर में अगले सप्ताह तक हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा जारी रहेगी। शहर में रूक-रूककर वर्षा शहरवासियों को तरबतर करेगी। इंदौर जिले में 24 से 26 अगस्त तक कही-कही वर्षा होगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ वर्षा होगी और झोकेदार हवाएं भी शहरवासियों को महसूस होगी। 27 अगस्त को जिले के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ वर्षा होगी।

    भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक निम्न दाब क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा वहां पर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई एक चक्रवाती हवाओं का घेरा भी बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर मप्र से दक्षिण उत्तर प्रदेश में निकटवर्तीय क्षेत्र में ऊपरी हवा घेरा बना हुआ है। इसके अलावा एक मानसून द्राेणिका गंगानगर, ग्वालियर, बादा, डिहरी से पश्चिमी बंगाल में बने निम्न दाब क्षेत्र तक पहुंच रही है। इसके प्रभाव से इंदौर में आगामी सप्ताह में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है।

    मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इंदौर में आगामी सप्ताह में वर्षा की झड़ी तो नदारद रहेगी लेकिन रूक रूककर शहर के अलग-अलग हिस्सों में वर्षा जारी रहेगी। इस दौरान शहर में गरज-चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति तेज हवाएं भी चलने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उड़ीसा पश्चिमी बंगा गंगा तटीय क्षेत्र में एक नया निम्न दाब बनने की संभावना है। इस वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण मप्र का पूर्वी हिस्सा ज्यादाा प्रभावित होगा। हालांकि इस प्रभाव इंदौर सहित पश्चिमी मप्र पर नहीं होगा। सप्ताह में अंत तक इंदौर में हल्की वर्षा होने की ही संभावना है।

    दिनांक अधिकतम न्यूनतम वर्षा

    • 24 अगस्त 27 23 हल्की वर्षा

    • 25 अगस्त 28 23 हल्की से मध्यम

    • 26 अगस्त 29 23 हल्की से मध्यम

    • 27 अगस्त 29 24 हल्की वर्षा

    • 28 अगस्त 28 23 हल्की वर्षा

    • 29 अगस्त 29 23 हल्की वर्षा

    • 30 अगस्त 29 23 हल्की वर्षा

