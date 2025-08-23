नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इंदौर में अब तक इस मानसून सीजन की औसत से आधी वर्षा ही हुई है। इंदौर में अगले सप्ताह तक हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा जारी रहेगी। शहर में रूक-रूककर वर्षा शहरवासियों को तरबतर करेगी। इंदौर जिले में 24 से 26 अगस्त तक कही-कही वर्षा होगी। इस दौरान गरज-चमक के साथ वर्षा होगी और झोकेदार हवाएं भी शहरवासियों को महसूस होगी। 27 अगस्त को जिले के अधिकांश हिस्सों में गरज-चमक के साथ वर्षा होगी।

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में एक निम्न दाब क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के गंगा तटीय क्षेत्र बना हुआ है। इसके अलावा वहां पर 7.6 किलोमीटर ऊंचाई एक चक्रवाती हवाओं का घेरा भी बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर मप्र से दक्षिण उत्तर प्रदेश में निकटवर्तीय क्षेत्र में ऊपरी हवा घेरा बना हुआ है। इसके अलावा एक मानसून द्राेणिका गंगानगर, ग्वालियर, बादा, डिहरी से पश्चिमी बंगाल में बने निम्न दाब क्षेत्र तक पहुंच रही है। इसके प्रभाव से इंदौर में आगामी सप्ताह में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है।