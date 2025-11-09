Indore Weather Update: इंदौर में हफ्ते की शुरुआत में धूप से मिलेगा राहत, रात का तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे

इंदौर, नईदुनिया प्रतिनिधि। इस सप्ताह शीत लहर के साथ ठंडक ने इंदौर में अपनी दस्तक दी है। दिन में जहां शहरवासियों को धूप निकलने से राहत मिल रही है, वहीं उत्तरी हवाएं रात से अल सुबह तक कड़ाके की ठंड का अहसास करवा रही हैं। इंदौर में सप्ताह के शुरुआती तीन से चार दिन तक ठंड का असर इसी तरह बरकरार रहेगा। रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहेगा। इस वजह से शहर में सर्द रातों का असर दिखाई देगा।

भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विज्ञानियों के मुताबिक पिछले दिनों हिमालय क्षेत्र से सक्रिय रहा पश्चिमी विक्षोभ काफी मजबूत था। उसके असर से हिमालय क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी हुई है। इस वजह से हिमालय क्षेत्र से आ रही उत्तरी हवाओं के कारण इंदौर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ठंडक का असर दिखाई दे रहा है।

उत्तरी हवाओं के कारण रात का तापमान गिरा वर्तमान में उत्तर भारत पर एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी हवाओं के घेरे के रूप में 3.1 किमी की ऊंचाई पर बना हुआ है। तीन दिन बाद यह हट जाएगा। यही वजह है कि अभी जहां इंदौर सहित पश्चिमी मप्र में उत्तरी हवाओं के कारण रात का तापमान गिरा हुआ है। ऊपरी हवाओं के घेरे के हटने के बाद पूर्वी मप्र में रीवा संभाग सहित अन्य इलाकों में भी रात का तापमान गिरेगा। अगले सप्ताह में दिन में धूप निकलेगी और पारा 28 से 29 डिग्री के आसपास ही रहेगा। सप्ताह के मध्य से इंदौर शहर में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और रात के समय तीव्र ठंडक का असर कम होगा, पारा सामान्य के आसपास रहेगा।