मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Indore Weather Update: इंदौर में इस बार नवंबर में सर्दी का असर रहेगा कम, रात का पारा सामान्य से रहेगा अधिक

    आज से नवंबर माह की शुरुआत हो चुकी है, इंदौर शहर में पहले ही दिन बादल छाए हुए हैं। आज जिले में बारिश के भी आसार है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार इंदौर में नवंबर महीने में सर्दी का असर कम रहेगा। इसकी वजह है मानसून सिस्टम और हवाओं का रुख पूरी तरह से उत्तरी ना हो पाना। शहर में शुक्रवार को भी बारिश हुई थी।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 01 Nov 2025 10:09:04 AM (IST)
    Updated Date: Sat, 01 Nov 2025 10:35:47 AM (IST)
    Indore Weather Update: इंदौर में इस बार नवंबर में सर्दी का असर रहेगा कम, रात का पारा सामान्य से रहेगा अधिक
    कोहरा और तेज हवा से बचने के लिए कई लोग गरम कपड़ों में दिखे।

    HighLights

    1. बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई।
    2. इंदौर में अगले तीन से चार दिनों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी के आसार।
    3. इस बार नवंबर में मानसून सिस्टम सक्रिय रहेगा।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। इस वर्ष नवंबर में इंदौरवासियों को कड़ाके की ठंड का अनुभव नहीं होगा। पिछले वर्षों की तुलना में इस बार नवंबर में न्यूनतम तापमान अधिक रहने की संभावना है। भोपाल स्थित मौसम केंद्र के विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार नवंबर में मानसून सिस्टम सक्रिय रहेगा, जिससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह जारी रहेगा।

    परिणामस्वरूप हवाओं का रुख पूरी तरह से उत्तरी नहीं हो पाएगा और हवाओं की दिशा में परिवर्तन होता रहेगा। इस कारण नवंबर में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है और रात के तापमान में गिरावट कम देखने को मिलेगी।


    शुक्रवार सुबह हुई थी बारिश

    विशेषज्ञों ने बताया कि तीन नवंबर को बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होगा, जबकि उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ भी प्रभावी रहेगा। इससे इंदौर में अगले तीन से चार दिनों में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी की संभावना है। शुक्रवार सुबह कोहरे के कारण दृश्यता 500 मीटर तक सीमित रही। सुबह की शुरुआत में हल्की फुहारें पड़ीं, जिसके बाद बारिश भी हुई।

    एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र पर 2.9 मिमी बारिश दर्ज की गई। बादलों के कारण दिन के तापमान में गिरावट आई, और अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री सेल्सियस कम 23.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस अधिक 20.1 डिग्री सेल्सियस रहा।

    naidunia_image

    नवंबर में तापमान और बारिश

    • उच्चतम तापमान : 5 नवंबर 1925 को 35 डिग्री सेल्सियस

    • न्यूनतम तापमान : 25 नवंबर 1938 को 5.6 डिग्री सेल्सियस

    • सर्वाधिक कुल मासिक बारिश : 1946 में 217.4 मिमी

    • 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश : 10 नवंबर 1969 को 82.6 मिमी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.