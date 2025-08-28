जीएसटी दरों में कमी की उम्मीद के बीच इंदौर में गणेशोत्सव के पहले दिन जमकर हुई वाहनों की हुई खरीदी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। जीएसटी स्लैब में बदलाव की घोषणा के बाद वाहनों की कीमतों में कमी होने की उम्मीद में खरीदी प्रभावित होने का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन गणेशोत्सव के पहले दिन लोगों ने बड़ी संख्या में वाहन खरीदे। गणेश चतुर्थी पर इंदौर में करोड़ों के वाहनों की बिक्री हुई।

वाहन डीलरों के अनुसार इंदौर में एक हजार के करीब दोपहिया और 400 के करीब कारों की बिक्री हुई है। हालाँकि बारिश का असर जरूर खरीदी पर दिखाई दिया और वाहनों की खरीदी को लोगों ने एक दिन आगे बढ़ा दिया है।

गणेश चतुर्थी पर वाहनों की कीमत कम होने की उम्मीद के बावजूद लोगों का कार और दोपहिया खरीदने आना दर्शाता है कि शुभ दिन पर नई खरीदारी करने और समृद्धि की मान्यता आर्थिक लाभ की उम्मीदों पर हावी रही। इंदौर आटो मोबाइल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आदित्य कासलीवाल का कहना है कि इंदौर में एक हजार से अधिक दोपहिया और चार सौ कारों की बिक्री का अनुमान है। दरों को लेकर लोगों को संशय यह संख्या कुछ कम ज्यादा हो सकती है। पूरे गणेशोत्सव के दौरान वाहनों की खरीदी बेहतर रहने का अनुमान है। जीएसटी की दरों को लेकर भी लोगों में संशय है। वे आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि दरें कितनी कम होंगी और इससे वाहनों की कीमतों में कितनी कमी आएगी।