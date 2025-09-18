वायु प्रदूषण की भविष्यवाणी करेगा इंदौर के युवा का एआई मॉडल

इंदौर: स्वच्छता में देशभर में अपना परचम लहराने वाला इंदौर अब इनोवेशन की दिशा में भी नई मिसाल कायम कर रहा है। शहर के युवा विद्युत सिंघई ने वायु प्रदूषण की भविष्यवाणी करने वाला अनूठा एआई (Artificial Intelligence) मॉडल तैयार किया है, जो आने वाले 30 दिनों तक का प्रदूषण स्तर बेहद सटीकता के साथ बता सकेगा।

बढ़ते हुए वाहनों की संख्या और प्रदूषकों के कारण प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। खासकर PM2.5 जैसे सूक्ष्म प्रदूषक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनते हैं, जिनमें श्वसन रोग, दमा, हृदय रोग, त्वचा संबंधी परेशानियां और अन्य कई बीमारियां शामिल हैं।

ऐसे में यदि पहले से जानकारी मिल जाए कि प्रदूषण का स्तर कब और कितना बढ़ सकता है, तो लोग समय रहते सतर्क रह सकते हैं—जैसे मास्क का उपयोग करना, खुले में गतिविधियों को नियंत्रित करना और प्रदूषण कम करने के प्रयास करना। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, विद्युत सिंघई ने AI, ML (Machine Learning) और DL (Deep Learning) तकनीकों का उपयोग कर 4 ML और 2 DL मॉडल विकसित किए हैं। इन मॉडलों को पिछले 5 वर्षों के पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा पर आधारित रिसर्च से तैयार किया गया है।